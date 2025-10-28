Oprocentowanie obligacji detalicznych skarbu państwa, z wyjątkiem trzymiesięcznych, zostało obniżone o 0,25 punktu procentowego w listopadzie.

Obniżka jest odpowiedzią na spadek głównej stopy procentowej NBP o 0,25 punktu procentowego.

Nowe oprocentowanie obligacji rocznych wyniesie 4,50%, dwuletnich 4,65%, a dziesięcioletnich 5,75% w pierwszym okresie odsetkowym.

Obligacje dla beneficjentów programu 800+ również objęto obniżką, ich oprocentowanie wyniesie 5,45% (6-letnie) i 6,00% (12-letnie)

Dlaczego oprocentowanie obligacji skarbowych spada?

Resort finansów dostosowuje ofertę oszczędnościową do sytuacji na rynku, co jest bezpośrednią konsekwencją decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Obniżka głównej stopy procentowej NBP o 0,25 pkt. proc. niemal natychmiast przełożyła się na warunki oferowane posiadaczom papierów dłużnych Skarbu Państwa. To standardowa reakcja, mająca na celu urealnienie zysków z bezpiecznych instrumentów finansowych - informuje Puls Biznesu.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, zmiana ma na celu odzwierciedlenie aktualnych warunków rynkowych. - W listopadzie dostosowujemy oprocentowania obligacji oszczędnościowych do zmian zachodzących na rynku finansowym – wyjaśnia Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W listopadzie Ministerstwo Finansów po raz kolejny obniżyło oprocentowanie obligacji skarbowych, reagując na wcześniejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej o cięciu stóp procentowych. Dla oszczędzających oznacza to konieczność weryfikacji swoich strategii inwestycyjnych.

Ile teraz zarobisz na obligacjach detalicznych? Nowe stawki

Listopadowa obniżka dotknęła niemal wszystkie rodzaje obligacji oszczędnościowych, zmniejszając ich atrakcyjność dla osób szukających stałego i przewidywalnego zysku. Według pb.pl, cięcie w wysokości 0,25 pkt. proc. objęło zarówno instrumenty krótko-, jak i długoterminowe, w tym te przeznaczone dla beneficjentów programu 800+.

W nowej ofercie resortu finansów oprocentowanie większości obligacji detalicznych zostało obniżone o 0,25 punktu procentowego. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym nowe stawki kształtują się następująco:

Obligacje roczne (ROR): oprocentowanie spadło do 4,50% w skali roku.

Obligacje dwuletnie (DOR): nowa stawka wynosi 4,65%.

Obligacje trzyletnie (TOS): oprocentowanie zostało obniżone do 4,90%.

Obligacje czteroletnie (COI): w pierwszym roku zarobią 5,25%.

Obligacje dziesięcioletnie (EDO): oprocentowanie w pierwszym roku wyniesie 5,75%.

Redukcja dotknęła również obligacje rodzinne, powiązane z programem 800+. Sześcioletnie papiery (ROS) oferują teraz 5,45% w pierwszym roku, a dwunastoletnie (ROD) – 6,00%.

Czy wszystkie obligacje są niżej oprocentowane? Znamy wyjątek

Mimo powszechnych cięć, Ministerstwo Finansów - incformuje portal dziennika, zdecydowało się pozostawić jeden instrument z niezmienionymi warunkami. Inwestorzy, którzy preferują najkrótszy horyzont oszczędzania, wciąż mogą liczyć na takie same warunki jak w październiku. Jedynym instrumentem, którego oprocentowanie nie uległo zmianie, są trzymiesięczne obligacje detaliczne o stałym oprocentowaniu (OTS), które nadal oferują 2,75% w skali roku.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla osób już posiadających lub planujących zakup obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Choć kupon startowy w nowych emisjach jest niższy, kluczowy element konstrukcji tych papierów pozostał bez zmian. Chodzi o marżę doliczaną do stopy referencyjnej NBP w kolejnych okresach odsetkowych.

Marże w kolejnych okresach odsetkowych dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym pozostawiliśmy na niezmienionym poziomie – zaznacza Jurand Drop. Oznacza to, że w długim terminie potencjalny zysk z obligacji zmiennokuponowych (rocznych i dwuletnich) oraz tych indeksowanych inflacją (cztero-, dziesięcio- i dwunastoletnich) będzie zależał od przyszłych decyzji RPP i wskaźnika inflacji, a stała marża nadal będzie chronić realną wartość oszczędności.

Andrzej Domański IMPACT 2025