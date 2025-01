Zmiany we władzach PZU ogłoszone. Wielki powrót do spółki

Krzysztof Stanowski wystartuje w wyborach prezydenckich?

Krzysztof Stanowski obecnie jest znany jako założyciel Kanału Zero, a wcześniej jako współzałożyciel i dziennikarz Kanału Sportowego. Mimo tego, że zaczynał jako dziennikarz sportowy, obecnie jego obszar zainteresowań jako dziennikarza rozszerzył się do polityki i spraw społecznych. Jeszcze na Kanale Sportowym zdobył popularność m.in. dzięki programowi HejtPark, w którym był jednym z prowadzących. Do programu zapraszano znane osobistości ze świata sportu, polityki, czy celebrytów oraz odbierano telefony od widzów, którzy mogli zadać bezpośrednie pytania prowadzącemu i gościom w studio.

Sporą popularność przysporzyła Stanowskiemu także seria wideo felietonów pod tytułem Dziennikarskie Zero (po tym jak Marcin Najman nazwał Krzysztofa Stanowskiego "dziennikarskim zerem"). To właśnie od tej serii wzięła się nazwa nowej platformy medialnej Kanał Zero, którą dziennikarz założył po odejściu z Kanału Sportowego.

Jakby medialna kariera Krzysztofa Stanowskiego nie była już obfita w zwroty akcji, teraz dziennikarz może dołączyć do grona kandydatów ubiegających się o miejsce w pałacu prezydenckich. Według medialnych spekulacji Stanowski ma ogłosić swój start we wtorek 21 stycznia o 20:00 w zapowiedzianym przez niego "orędziu do narodu".

Jeszcze w lutym 2024 roku dziennikarz przyznał w wywiadzie z Andrzejem Dudą, że "chciałby zobaczyć jak wygląda kampania prezydencka od środka". Po wywiadzie Stanowski dodawał, że nie chce być prezydentem Polski, a jedynie wystartować w wyborach i z bliska obserwować kampanię, oraz wziąć udział w debatach.

Nie można być jednak pewnym, czy dziennikarz wystartuje, gdyż w przeszłości zdarzało mu się robić prowokacje. Na pewno atmosferę podgrzało zdjęcie z 16 stycznia na portalu X przedstawiającego kartę do zbierania podpisów na poparcia Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Stanowskiego (do startu w wyborach trzeba zebrać 100 tys. podpisów).

Kim jest Krzysztof Stanowski?

Zanim jednak Krzysztof Stanowski zaczął być znany w powszechnej świadomości medialnej, przez lata budował swoją renomę jako dziennikarz sportowy. Zaczynał już w wieku 14 lat jako stażysta "Przeglądu Sportowego". W międzyczasie współpracował min. z "Super Expressem", "Dziennikiem", czy "Futbolem". W 2008 roku założył portal weszlo.com, który również zdobył popularność wśród fanów piłki nożnej, m.in. dzięki publicystyce sportowej.

W 2013 roku był nominowany do nagrody Grand Press, prowadził w Eleven Sports autorski program "Stan Futbolu", później na antenie WeszłoTV, oraz w TVP Sport.

Kanał Sportowy założył wraz z Tomaszem Smokowskim, Michałem Polem i Mateuszem Borkiem w 2020 roku. W 2023 roku, gdy Kanał Sportowy stał się dla Stanowskiego "zbyt ciasny" zrezygnował ze współpracy i sprzedał swoje udziały. W lutym 2024 roku wystartował autorski twór dziennikarza - Kanał Zero, który prowadzi z niemałymi sukcesami.

Biznesy i majątek Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztof Stanowski prowadząc Kanał Zero zajmuje się nie tylko dziennikarstwem, ale i biznesem. Nie jest to jednak dla niego żadna nowość, bo już w Kanale Sportowym był współwłaścicielem, a swoje biznesy buduje już od wielu lat. Zakładając portal weszlo.com, powstało także biuro podróży Weszło Travel oferujące podróże na wydarzenia sportowe (mecze piłkarskie, czy wyścigi F1) w całej Europie.

W 2018 roku Stanowski założył także klub KTS Weszło, którego część udziałów sprzedał za 4,5 mln zł - dzięki czemu klub jest zarządzany przez kibiców. Klub w sezonie 2023/2024 występuje w IV lidze w grupie mazowieckiej.

Krzysztof Stanowski był również współwłaścicielem Kanału Sportowego (odchodząc sprzedał udziały), a obecnie jest właścicielem Kanału Zero.

Kanał Zero przynosi niemałe zyski, bo jak informował sam Krzysztof Stanowski w 2024 roku firma wypracowała 26 mln przychodów (po odjęciu kosztów prowizji, wynagrodzeń dla domów mediowych i pośredników). Mowa jednak o przychodzie firmy, a nie indywidualnym wynagrodzeniu właściciela kanału.

Ile pieniędzy Stanowskiemu przyniosła działalność biznesowa i dziennikarska? Trudno to ocenić, bo nie pełniąc funkcji publicznej, nie ma obowiązku podawania jawnych oświadczeń majątkowych. Jednak podczas jednej z debat na Kanale Zero w 2024 roku przyznał, że posiada 9 nieruchomości, z czego jedna znajduje się za granicą. Sam Stanowski mieszka w gminie Lesznowola niedaleko Warszawy, w której dziennikarz mieszka wraz z żoną, z którą będzie w 2025 roku obchodził 16. rocznicę ślubu.

Oczywiście sam start w wyborach prezydenckich nie oznacza konieczności podawania oświadczeń majątkowych, dopiero gdyby Krzysztof Stanowski objął funkcję publiczną, choćby prezydenta kraju.

