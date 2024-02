Stanowski zapłaci 1000 zł dziennie za leżenie na plaży. Oferta pracy z Kanału Zero

Praca na plaży czeka

Krzysztof Stanowski w ramach wspólnej akcji z rocketjobs.pl i Just Join IT ogłosił nietypową rekrutację. Twórca Kanału i grupa portali pracy wyślą jedną osobę na w pełni opłacony miesięczny pobyt na Teneryfie, podczas którego będzie ona dostawać 1000 zł za każdy dzień roboczy spędzony na plaży oraz oglądanie programów Kanału Zero na służbowym Ipadzie.

Każda osoba, która chce dostać tę “pracę”, musi w komentarzach pod postami na platformach społecznościowych marki rocketjobs.pl (Facebook, Instagram i platforma X), w kreatywny sposób opisać jaka najbardziej absurdalna sytuacja zmotywowała ją do zmiany pracy.

Zadaniem zwycięzcy jest także dzielenie się ze światem relacjami z rajskiego workation w swoich social mediach. Ponadto, autorzy trzech najlepszych zgłoszeń otrzymają nagrody w postaci Ipada. Akcja jest wstępem do kampanii #MisjaZmiana, którą rocketjobs.pl roczpocznie już 15.02. Zaledwie w ciągu kilku godzin, do konkursu zgłosiło się ponad 2000 uczestników.

Nowy kanał Stanowskiego już wystartował

1 lutego wystartował Kanał Zero - nowy projekt medialny Krzysztofa Stanowskiego. -"Pierwszy raz w życiu jestem w sytuacji, w której mam poczucie, że mogę coś zmienić. Być może jest to megalomania z mojej strony, być może jest to z mojej strony coś, czego nie powinienem mówić, bo mam świadomość, że „media duże” nie puszczą tego płazem. (…) Mam przekonanie, że dzisiaj jesteśmy w stanie, dzięki mojej drodze zawodowej, którą przeszedłem stworzyć coś naprawdę innego - powiedział podczas transmisji Krzysztof Stanowski.

W Kanale Zero znajdzie się 6 programów na żywo (7:00, Godzina Zero, Ground Zero, Trzecie Śniadanie, 0:0 oraz 022 oraz kilkanaście programów autorskich: Dziennikarskie Zero, Stanowski & Mazurek, Zeroekranowe, Naukowe Zero, Biznesowe Zero, Gatunek Zero, Rynkowe Zero, Gospodarcze Zero, Militarne Zero, Zero Znieczulenia oraz codzienny program redakcyjny w stylu commentary.

Wśród nazwisk tworzących Kanał są m.in. gen. Rajmund Andrzejczak, Maciek Dąbrowski, Sławomir Dębski, Monika Goździalska, Robert Gwiazdowski, Jacek Graniecki (Tede), Izabella Krzan, Robert Mazurek, Marcin Meller, Tomasz Raczek, Tomasz Rożek, Kacper Ruciński, Andrzej Twarowski czy Jarosław Wolski.

Pieniądze to nie wszystko Alicja Defratyka