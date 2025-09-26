ORLEN i Poczta Polska podpisały porozumienie o strategicznej współpracy w usługach kurierskich, mające na celu stworzenie silnego, krajowego operatora logistycznego.

Połączenie ORLEN Paczki i Poczty Polskiej docelowo stworzy sieć ponad 30 tysięcy punktów odbioru przesyłek, co znacząco zwiększy skalę działania i konkurencyjność.

Współpraca zakłada, że Poczta Polska najpierw obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w ORLEN Paczce, a następnie będzie mogła nabyć wszystkie udziały, co sfinansuje dalszy rozwój ORLEN.

Konsolidacja ma przynieść korzyści klientom dzięki większej dostępności i niższym kosztom, a także wzmocnić polski rynek e-commerce

ORLEN i Poczta Polska podpisały strategiczne porozumienie, które ma na celu ścisłą współpracę w sektorze usług kurierskich. To ruch, który może trwale zmienić układ sił na polskim rynku logistycznym, tworząc potężnego, narodowego operatora zdolnego konkurować z globalnymi graczami. Głównym celem jest integracja sieci obu firm. To szansa na wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami i stworzenie na bazie ORLEN Paczki podmiotu, który będzie miał ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek.

Strategiczne porozumienie i cel: ponad 30 tys. punktów odbioru

Fundamentem współpracy jest połączenie potencjałów obu firm. ORLEN Paczka dysponuje dziś siecią ponad 14 tys. punktów, w tym około 7 tys. nowoczesnych automatów paczkowych. Poczta Polska wnosi do partnerstwa swoje ponad 20 tys. punktów, na które składają się placówki pocztowe, własne automaty oraz punkty partnerskie w popularnych sieciach handlowych, takich jak Żabka czy sklepy z Grupy Eurocash.

Jak podkreśla prezes ORLEN, projekt jest naturalnym krokiem w rozwoju biznesu. – Projekt z Pocztą Polską to naturalny krok w kierunku budowy silnego, krajowego operatora logistycznego. Poprzez rozwój organiczny stworzyliśmy podmiot, który już teraz zapewnia klientom nowoczesne, szeroko dostępne rozwiązania. Wspólnie z Pocztą Polską możliwe będzie skokowe zwiększenie skali działania. Docelowo będzie to ponad 30 tys. punktów odbioru budujących mocną przewagę konkurencyjną – powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes ORLEN.

Jak będzie wyglądać współpraca ORLEN i Poczty Polskiej?

Porozumienie szczegółowo opisuje scenariusz integracji. W pierwszym etapie Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce ORLEN Paczka. Następnie do majątku tej spółki włączone zostaną automaty paczkowe należące do Poczty, co ma szybko przynieść wymierne korzyści operacyjne i finansowe.

Zapowiedziana konsolidacja rynku kurierskiego ma precyzyjny scenariusz, który zakłada stopniowe przejmowanie udziałów w ORLEN Paczce przez Pocztę Polską. Docelowo narodowy operator pocztowy będzie mógł nabyć wszystkie udziały, stając się jedynym właścicielem połączonego biznesu. Taki model ma zagwarantować stabilny rozwój i realizację długoterminowej strategii spółki na lata 2025-2028.

Korzyści dla firm i klientów. Co dalej z ORLEN Paczką?

Dla Poczty Polskiej to kluczowy element realizowanego Planu Transformacji, który zakłada dynamiczny rozwój w obszarze usług kurierskich. Prezes Sebastian Mikosz widzi w tym szansę na zbudowanie silnej, krajowej marki. – Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z ORLEN zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii – zaznaczył Sebastian Mikosz, Prezes Poczty Polskiej.

Połączenie kompetencji i infrastruktury ma obniżyć koszty funkcjonowania, a także wzmocnić pozycję konkurencyjną nowego podmiotu. Największymi beneficjentami zmian mają być jednak klienci – zarówno indywidualni, jak i biznesowi – którzy zyskają dostęp do jednej z największych sieci odbioru paczek w kraju, opartej na zaufaniu budowanym przez obie marki od lat.

