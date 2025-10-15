Orlen złożył niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins (GAP) za 1,022 mld zł, co ma wzmocnić jego pozycję w sektorze polimerów.

Oferta Orlenu zakłada również sfinansowanie restrukturyzacji zadłużenia GAP, co ma uzdrowić sytuację finansową spółki.

Transakcja jest warunkowana m.in. pomyślną restrukturyzacją GAP, rozliczeniem kontraktu EPC oraz zgodami korporacyjnymi i administracyjnymi.

Finalizacja transakcji, wpisująca się w Strategię Orlen 2035, jest oczekiwana do 30 czerwca 2026 roku, co zapowiada długi proces negocjacyjny.

W dynamicznym świecie polskiego przemysłu chemicznego pojawił się gracz, który zamierza rozdawać karty na nowo. Orlen, gigant naftowy, złożył Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins (GAP). Ta strategiczna decyzja może mieć daleko idące konsekwencje dla obu firm oraz dla całego sektora.

Jak podał Orlen w oficjalnym komunikacie, łączna wartość oferty wynosi 1,022 mld zł. To kwota, która robi wrażenie i świadczy o determinacji Orlenu w dążeniu do rozszerzenia swojej działalności w obszarze polimerów i produktów petrochemicznych. Warto zaznaczyć, że Orlen posiada już 17,3 proc. udziałów w Grupie Azoty Polyolefins, co stawia go w uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach.

Kluczowym elementem oferty jest zasada "cash free debt free". Oznacza to, że oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń. To istotne zabezpieczenie dla Orlenu, które minimalizuje ryzyko związane z potencjalnymi zobowiązaniami finansowymi Grupy Azoty Polyolefins.

Finansowanie restrukturyzacji – kluczowy element transakcji

Oferta Orlenu nie ogranicza się jedynie do zakupu akcji. Zakłada ona również dostarczenie przez Orlen finansowania do Grupy Azoty Polyolefins niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. To kompleksowe podejście, które ma na celu uzdrowienie sytuacji finansowej GAP i stworzenie solidnych podstaw dla przyszłego rozwoju.

Mimo atrakcyjnej oferty, droga do finalizacji transakcji nie jest jeszcze przesądzona. Oferta ma charakter niewiążący i jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków zawieszających. Wśród nich znajdują się:

Przeprowadzenie przez GAP postępowania restrukturyzacyjnego prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją.

Finalne rozliczenie kontraktu wykonawczego EPC.

Uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP.

Uzyskanie satysfakcjonującego dla Orlenu wyniku procesu badania spółki GAP (due diligence).

Uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

Spełnienie tych warunków jest kluczowe dla powodzenia transakcji i zabezpiecza interesy Orlenu.

Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, co daje obu stronom czas na przeprowadzenie szczegółowych analiz i negocjacji. Finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku, co wskazuje na długi i skomplikowany proces.

Strategia Orlen 2035 – szerszy kontekst inwestycji

Złożenie oferty wpisuje się w realizację Strategii Orlen 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych. Orlen konsekwentnie dąży do dywersyfikacji swojej działalności i umocnienia pozycji na rynku chemicznym. Przejęcie Grupy Azoty Polyolefins byłoby kolejnym krokiem w tym kierunku.

Przyszłość Grupy Azoty Polyolefins stoi pod znakiem zapytania. Przejęcie przez Orlen mogłoby stanowić szansę na stabilizację finansową i dalszy rozwój. Jednak, aby transakcja doszła do skutku, konieczne jest spełnienie szeregu warunków i pokonanie wielu przeszkód. Czas pokaże, czy Orlen i Grupa Azoty dojdą do porozumienia i czy ta strategiczna inwestycja zostanie zrealizowana. Jedno jest pewne – rynek chemiczny w Polsce czeka na rozwój wydarzeń z zapartym tchem.

