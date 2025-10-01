ORLEN zwiększa swoje udziały w złożu Tommeliten Gamma na Morzu Północnym do 62,61%, stając się większościowym udziałowcem i powiększając zasoby o blisko 6 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Dzięki tej transakcji, w szczytowym okresie produkcji, ORLEN zyska dodatkowe 300 mln metrów sześciennych gazu rocznie, który ma trafić do Polski gazociągiem Baltic Pipe już za cztery lata.

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i wspiera transformację energetyczną, dostarczając efektywne kosztowo i niskoemisyjne paliwo przejściowe.

Zakup wpisuje się w strategię ORLEN 2035, zakładającą, że wydobycie gazu w Norwegii będzie stanowić połowę z docelowych 12 mld m sześc. rocznego wydobycia do 2030 roku.

ORLEN kupuje udziały w złożu na Morzu Północnym

ORLEN Upstream Norway, spółka z grupy ORLEN, podpisała umowę z francuskim gigantem TotalEnergies EP Norge. Kontrakt dotyczy zakupu dodatkowych udziałów w perspektywicznym złożu Tommeliten Gamma, zlokalizowanym w rejonie Ekofisk na Morzu Północnym. Dzięki tej transakcji polski koncern stanie się większościowym udziałowcem w projekcie. W efekcie umowy z TotalEnergies, ORLEN Upstream Norway zwiększy swoje udziały w złożu Tommeliten Gamma do 62,61 procent. Oznacza to przejęcie dodatkowych 20,23 proc. udziałów. Zasoby spółki powiększą się o prawie 6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy. Warto dodać, że ORLEN jest już obecny w tym rejonie – prowadzi wydobycie na sąsiednim złożu Tommeliten Alpha, co pozwoli na osiągnięcie dodatkowych synergii operacyjnych. Nowa inwestycja wpisuje się w strategiczne cele koncernu, co podkreśla jego prezes.

– Umowa z TotalEnergies EP Norge potwierdza naszą konsekwencję w realizacji celów strategicznych ORLEN. Zwiększamy udziały w złożu, które w szczytowym okresie produkcji zapewni nam dodatkowe 300 mln metrów sześciennych gazu rocznie – powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN. Operatorem złoża pozostaje firma ConocoPhillips, a pozostałym udziałowcem jest Vår Energi. Finalizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających, w tym podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i uzyskania niezbędnych zgód od norweskiej administracji.

Więcej gazu z Morza Północnego dla Polski

Nowa inwestycja ORLENU ma kluczowe znaczenie dla polskiego rynku energii. Przede wszystkim przełoży się na realne zwiększenie dostaw gazu ziemnego do kraju. Jak zapowiada prezes Ireneusz Fąfara, w szczytowym okresie produkcji złoże Tommeliten Gamma zapewni koncernowi dodatkowe 300 milionów metrów sześciennych gazu rocznie.

– Planujemy, by już za cztery lata surowiec wydobywany z Tommeliten Gamma trafił do Polski. Przełoży się to na wzmocnienie potencjału ORLEN do realizacji transformacji energetycznej w sposób bezpieczny, efektywny kosztowo i gwarantujący wzrost wartości dla akcjonariuszy – zapowiedział Prezes Zarządu ORLEN.Dzięki tej inwestycji ORLEN zapewni dodatkowy gaz z Morza Północnego, który trafi do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Surowiec ten ma nie tylko wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale także wspierać proces transformacji polskiej gospodarki. Gaz jest postrzegany jako paliwo przejściowe – efektywne kosztowo i niskoemisyjne źródło energii, kluczowe w odchodzeniu od węgla. To kolejny krok w strategii koncernu, która zakłada intensywne wydobycie gazu w Norwegii i dostarczanie go na krajowy rynek.

Historia złoża i strategia ORLENU

Decyzja o ponownym uruchomieniu wydobycia na złożu Tommeliten Gamma to przykład, jak zmieniające się warunki rynkowe i postęp technologiczny mogą przywrócić do życia dawne projekty. Złoże odkryto jeszcze w latach 70., a produkcję wstrzymano w latach 90. po przebudowie infrastruktury w rejonie Ekofisk. Wzrost cen węglowodorów oraz nowe, bardziej efektywne technologie sprawiły, że eksploatacja znów stała się opłacalna.

Dokładne dane z pierwszego etapu eksploatacji sprawiają, że złoże Tommeliten Gamma jest dla koncernu przewidywalną i dobrze rozpoznaną inwestycją. To minimalizuje ryzyko i pozwala na precyzyjne planowanie.

– Dzięki temu, wraz z partnerami, reprezentującymi wiodące globalne spółki z branży wydobywczej, możemy przygotować plan zagospodarowania, który pozwala na maksymalizację produkcji przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych. Prace są już bardzo zaawansowane i zakładamy, że finalną decyzję inwestycyjną podejmiemy do końca tego roku – wyjaśnił Wiesław Prugar, Członek Zarządu ORLEN ds. Upstream.Zakup udziałów idealnie wpisuje się w długofalowe cele polskiego koncernu. Zgodnie ze Strategią ORLEN 2035, koncern planuje, aby wydobycie gazu w Norwegii stanowiło połowę z docelowych 12 mld m sześc. rocznego wydobycia w 2030 roku. Już w ubiegłym roku ORLEN Upstream Norway, działający na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od 2007 roku, wyprodukował ponad 4,5 mld m sześc. gazu, który trafia do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Nowa transakcja jest więc kolejnym krokiem w konsekwentnej realizacji tej strategii.

