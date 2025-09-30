ORLEN zrealizował pierwszą w historii dostawę 100 mln m³ LNG do Japonii, do firmy Osaka Gas, używając gazowca „Ignacy Jan Paderewski”

To pierwsza dostawa LNG ORLENu do Japonii, jednego z globalnych centrów importu tego surowca.

Flota ORLENu liczy już 6 gazowców, które od początku roku dostarczyły około 700 tys. ton LNG do regionu.

Historyczny kontrakt Orlenu. Pierwsza dostawa gazu do Japonii

Wejście na rynek japoński to dla polskiego koncernu paliwowego kamień milowy w realizacji strategii międzynarodowej ekspansji. ORLEN po raz pierwszy w swojej historii zrealizował kontrakt na dostawę skroplonego gazu ziemnego do Japonii, która jest jednym z globalnych centrów importu tego surowca. Ładunek 100 milionów metrów sześciennych gazu trafił do firmy Osaka Gas.

Dostawę zrealizował zwodowany w tym roku gazowiec „Ignacy Jan Padarewski” – najnowsza jednostka we flocie ORLEN. Historyczna dostawa gazu do Japonii, zrealizowana dla jednego z największych importerów na świecie, potwierdza rosnącą pozycję Grupy ORLEN na globalnym rynku LNG. To także dowód na to, że koncern nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale również skutecznie rozwija działalność handlową na nowych, perspektywicznych rynkach.

– ORLEN po raz pierwszy w historii dostarczył LNG na rynek japoński. Konsekwentnie realizujemy zobowiązania zapisane w naszej strategii. Prowadząc nasz podstawowy biznes, wzmacniamy bezpieczeństwo i niezależność energetyczną regionu. Równocześnie rozwijamy naszą działalność, wchodząc na rynki, gdzie dotychczas nie byliśmy obecni. W ten sposób zwiększamy nasze możliwości rozwoju i budujemy wartość spółki dla akcjonariuszy – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Jak ORLEN buduje pozycję na globalnym rynku LNG?

Dostawa do Japonii nie jest jednorazowym sukcesem, a elementem długofalowej i konsekwentnie realizowanej strategii. ORLEN od kilku lat systematycznie inwestuje w rozwój swoich kompetencji w obszarze handlu i transportu skroplonego gazu ziemnego. Kluczem do elastyczności i możliwości reagowania na potrzeby rynku jest rozbudowa własnych zasobów logistycznych. Obecnie flota koncernu liczy już 6 gazowców, które od początku roku dostarczyły do regionu około 700 tys. ton LNG.

Działalność operacyjną wspiera londyńskie biuro handlowe ORLEN. To właśnie ono odebrało już 41. ładunek przetransportowany własnym statkiem, z czego 15 zrealizowano w tym roku. Inwestycje w infrastrukturę, flotę i biura handlowe w kluczowych lokalizacjach na świecie pozwalają firmie rozwijać funkcje tradingowe. Posiadanie portfela kontraktów na poziomie ok. 6,5 miliona ton rocznie w najbliższych latach jest kluczowe dla elastyczności handlowej ORLEN LNG i umożliwia dostarczanie ładunków na najbardziej perspektywiczne rynki.

– Współpraca z rzetelnymi partnerami, takimi jak Osaka Gas, pozwala tworzyć trwałe i efektywne relacje na globalnym rynku LNG. Dysponujemy portfelem kontraktów na poziomie ok. 6,5 MTPA w najbliższych latach, co daje nam elastyczność i możliwość dostarczenia ładunków na najbardziej perspektywiczne rynki. Transakcje takie jak dostawa do Japonii są naturalnym elementem realizacji strategii umacniania pozycji handlowej i potwierdzają naszą rosnącą rolę w globalnym łańcuchu dostaw LNG – powiedział Robert Soszyński, Wiceprezes Zarządu ORLEN.

Azjatycki partner kluczem do dalszej ekspansji

Wybór partnera biznesowego w Japonii nie był przypadkowy. Osaka Gas to firma z ponad stuletnią tradycją i ugruntowaną, silną pozycją na rodzimym rynku. Nawiązanie z nią współpracy jest dla ORLENu nie tylko prestiżowe, ale przede wszystkim strategiczne. Pierwsza umowa jest postrzegana jako ważny krok, który może otworzyć polskiemu koncernowi drzwi do dalszego budowania relacji handlowych na perspektywicznych rynkach azjatyckich.

Realizacja kontraktu potwierdza rosnące znaczenie i możliwości Grupy ORLEN na arenie międzynarodowej. Współpraca z Osaka Gas to dla polskiego koncernu nie tylko historyczna dostawa gazu do Japonii, ale przede wszystkim strategiczne otwarcie na nowe możliwości handlowe w Azji. To podsumowanie wieloletnich inwestycji w kompetencje, flotę i infrastrukturę, które przekształcają ORLEN z gracza regionalnego w firmę o globalnych aspiracjach. Tym samym polski koncern udowadnia, że ma ambicje i możliwości, by odgrywać coraz ważniejszą rolę w globalnym łańcuchu dostaw energii.

