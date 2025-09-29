Orlen Upstream Norway uruchomił wydobycie ze złoża Andvare na Morzu Norweskim, zwiększając liczbę eksploatowanych złóż do 21.

Złoże Andvare dostarczy Orlenowi około 300 mln m³ gazu ziemnego, a jego zagospodarowanie, dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, pozwoli na zwrot nakładów w zaledwie cztery miesiące.

Orlen ma 15% udziałów w złożu Andvare, którego operatorem jest Equinor Energy, a gaz trafiający do terminalu w Karsto będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

To już trzeci projekt Orlenu w Norwegii w tym kwartale, po zwiększeniu wydobycia na złożu Ormen Lange i odkryciu dużego złoża Omega Alfa

Nowe złoże Orlenu na Morzu Norweskim. Ile gazu popłynie do Polski?

Złoże Andvare znajduje się około 300 km na południowy zachód od miasta Bodø. Udziałowcem większościowym i operatorem jest norweski gigant Equinor Energy (53 proc.), a pozostałe udziały należą do DNO Norge (32 proc.) oraz Orlen Upstream Norway (15 proc.). Mimo mniejszościowego udziału, dla polskiej spółki jest to znaczący projekt. Surowiec jest przesyłany do terminalu w Karsto, skąd część przypadająca na Orlen jest ostatecznie dostarczana do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Uruchomienie wydobycia z Andvare wpisuje się w długoterminową strategię wykorzystania norweskich zasobów do zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na gaz.

Jak Orlen obniża koszty wydobycia w Norwegii?

Kluczem do rentowności projektu Andvare jest inteligentne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Odwiert został zrealizowany z wykorzystaniem instalacji pobliskiego złoża Norne, którego głównym elementem jest pływająca jednostka produkcyjno-magazynowa FPSO Norne. Dzięki takiemu podejściu, koszty projektu ograniczono niemal wyłącznie do wykonania samego odwiertu. Jak podkreśla Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. wydobycia, takie rozwiązanie przynosi wymierne korzyści.

„Firmy działające na Norweskim Szelfie Kontynentalnym coraz częściej sięgają po złoża satelitarne położone w bliskości tych obecnie eksploatowanych. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty uruchomienia wydobycia, a tym samym zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. Andvare jest pod tym względem wyjątkowe” – wyjaśnia Prugar, dodając: „Dzięki temu spodziewamy się zwrotu poniesionych nakładów w zaledwie cztery miesiące”.

To nie koniec inwestycji. Orlen stawia na kolejne złoża

Uruchomienie Andvare to już trzeci duży projekt zrealizowany przez Orlen w Norwegii w bieżącym kwartale, co świadczy o dynamicznym rozwoju segmentu wydobywczego koncernu. W sierpniu zakończono trzeci etap zagospodarowania złoża Ormen Lange, gdzie montaż podwodnych sprężarek ma zwiększyć dzienne wydobycie o ok. 50 proc., zapewniając Orlenowi dodatkowe 0,5 mld m sześc. gazu rocznie w okresie szczytowym.

Również w sierpniu, w ramach projektu poszukiwawczego Omega Alfa, Orlen wraz z partnerami odkrył na Morzu Północnym złoże o zasobach szacowanych na 96 do 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. To jedno z największych odkryć na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w ostatnim czasie, które w przyszłości może jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Orlenu jako kluczowego gracza na europejskim rynku energii.

