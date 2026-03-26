Orlen po raz trzeci w tym tygodniu obniża ceny paliw! Mocny spadek diesla

Orlen obniżył ceny paliw hurtowych po raz trzeci w tygodniu, z Ekodieselem tańszym o 304 zł/m³ (do 6749 zł) i Eurosuper 95 o 32 zł/m³ (do 5626 zł).

Obecne obniżki stanowią krótkoterminowe odreagowanie po wcześniejszych, znaczących wzrostach cen paliw w marcu, m.in. o 521 zł dla diesla 21 marca.

Ceny paliw są ściśle powiązane z niestabilnymi notowaniami ropy naftowej, na które wpływa konflikt na Bliskim Wschodzie.

Dla odbiorców hurtowych obniżki oznaczają ulgę kosztową, jednak rynek pozostaje niestabilny, a dalsze zmiany zależą od sytuacji geopolitycznej.

Orlen ceny paliw – trzecia obniżka w tygodniu

Orlen w czwartek ponownie skorygował swój cennik hurtowy, obniżając ceny podstawowych paliw. Olej napędowy Ekodiesel potaniał aż o 304 zł, osiągając poziom 6 749 zł za metr sześcienny. Z kolei benzyna Eurosuper 95 została przeceniona o 32 zł i kosztuje obecnie 5 626 zł za metr sześcienny.

To już trzecia z rzędu obniżka w ciągu jednego tygodnia. Wcześniejsze korekty, wprowadzone we wtorek i środę, obejmowały spadki zarówno dla benzyny, jak i diesla, choć w mniejszej skali.

Ekodiesel i Eurosuper 95 – zmiany cen w marcu

Obecne spadki kontrastują z wcześniejszymi wahaniami. Jeszcze 21 marca cena diesla gwałtownie wzrosła o 521 zł, podczas gdy benzyna potaniała symbolicznie o 6 zł.

Znacząca korekta nastąpiła także między 10 a 11 marca, gdy Eurosuper 95 spadła o 94 zł, a Ekodiesel o 164 zł. Była to pierwsza obniżka po gwałtownych wzrostach wywołanych napięciami geopolitycznymi.

Dla porównania, 28 lutego, w dniu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, ceny wynosiły odpowiednio 4 466 zł dla benzyny i 4 809 zł dla diesla.

Ropa naftowa a ceny paliw – wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie

Zmiany w cenniku Orlenu są silnie powiązane z sytuacją na globalnym rynku surowców. W ostatnich dniach notowania ropy były wyjątkowo zmienne.

W środę kontrakty na ropę WTI spadły do 91,09 USD za baryłkę, a Brent do 102,80 USD. Jednak już w czwartek ceny ponownie wzrosły – WTI osiągnęła 92,25 USD, a Brent 104,29 USD.

Wahania te wynikają z niepewności wokół konfliktu oraz zakłóceń w rejonie Cieśniny Ormuz, które ograniczyły produkcję i przetwórstwo ropy w Zatoce Perskiej.

Co oznaczają obniżki dla rynku paliw

Seria obniżek sugeruje krótkoterminowe odreagowanie wcześniejszych wzrostów. Mimo to sytuacja pozostaje niestabilna, a dalsze zmiany będą zależeć głównie od rozwoju wydarzeń geopolitycznych i notowań ropy.

Dla odbiorców hurtowych obecne korekty oznaczają wyraźną ulgę kosztową, szczególnie w przypadku diesla, którego ceny spadają najbardziej dynamicznie.

PTNW - Modzelewski