Diesel osiągnął najwyższą cenę w historii – średnio 8,69 zł/l w skali całego kraju.

Minister Domański potwierdził, że obniżka VAT na paliwa jest „bardzo szczegółowo analizowana”.

Rząd chce mieć pewność, że ulga trafi do kierowców, a nie do dystrybutorów i stacji benzynowych.

Diesel najdroższy w historii. Skąd tak wysokie ceny paliw?

Analitycy branżowego portalu e-petrol.pl podali w środę alarmujące ceny paliw. Średnia cena litra oleju napędowego wzrosła w ciągu zaledwie tygodnia o 93 grosze i wynosi obecnie 8,69 zł. To najwyższy poziom w historii prowadzonych przez portal notowań.

Benzyna E10 podrożała w tym samym czasie o 35 groszy i kosztuje średnio 7,14 zł za litr. Główną przyczyną wzrostów są napięcia na Bliskim Wschodzie, które windują giełdowe ceny ropy naftowej. W środę notowania ropy nieco spadły – maklerzy wskazywali, że dyplomatyczne działania USA zmierzające do zakończenia konfliktu nabrały tempa.

Gdzie w Polsce benzyna i diesel są najtańsze?

Ceny paliw różnią się znacząco w zależności od regionu. Najniższe ceny benzyny znajdziemy w województwie łódzkim – litr kosztuje tam 7,04 zł. Najdrożej zatankujemy w województwie świętokrzyskim i lubelskim, gdzie benzyna sięga 7,29 zł/l.

Diesel najtańszy jest na Podlasiu i Lubelszczyźnie – około 8,64 zł/l. Najwyższe ceny oleju napędowego odnotowano na Dolnym Śląsku – 8,76 zł/l. Kierowcy jeżdżący na autogaz LPG najlepiej zatankują w Wielkopolsce (3,57 zł/l), a najwięcej za ten rodzaj paliwa zapłacą na Mazowszu – 3,69 zł/l.

Obniżenie VAT na paliwa – co powiedział minister Domański?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był gościem audycji „Bez Uników” w Programie 3 Polskiego Radia. Zapytany o działania rządu wobec rosnących cen paliw, powiedział wprost:

„Obniżenie VAT-u na paliwa to jest jedno z rozwiązań, które w tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy. Myślę, że to jest rozwiązanie prawdopodobne”.

Minister zaznaczył jednak ważny warunek. Rządowi zależy na tym, by ewentualna obniżka VAT realnie przełożyła się na niższe ceny na stacjach benzynowych – a nie została „skonsumowana” przez dystrybutorów czy sieci paliwowe. To kluczowe zastrzeżenie, bo podobne mechanizmy w przeszłości nie zawsze przynosiły ulgę dla kierowców.

Kiedy rząd ogłosi decyzję w sprawie cen paliw?

Prowadząca rozmowę Renata Grochal dopytywała ministra, czy decyzja zostanie ogłoszona już następnego dnia. Domański unikał jednoznacznej odpowiedzi, powtarzając: „Pracujemy nad tym”. Rząd zapowiedział jednak, że konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższych dniach.

Minister przypomniał również, że Orlen – największy koncern paliwowy w Polsce – już zareagował na rosnące ceny ropy i obniżył własne marże. Dzięki temu wzrosty cen na stacjach były nieco mniejsze, niż wynikałoby to z samych notowań surowca. Pozostałe sieci paliwowe w Polsce dostosowały się do tego kroku.

Źródło: Program 3 Polskiego Radia, „Bez Uników”, 26 marca 2026