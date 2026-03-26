Hurtowe ceny paliw 26.03.2026 - ostre cięcia diesla, benzyna też tanieje

Redakcja se.pl
2026-03-26 8:37

Dzisiejsze notowania przynoszą drastyczne obniżki cen oleju napędowego w hurcie, a liderem najkorzystniejszych ofert pozostaje Aramco. Zmiany obejmują również benzynę Pb95, która wyraźnie tanieje u wszystkich wiodących dostawców. W artykule szczegółowo analizujemy te spadki cen i wyjaśniamy, co dokładnie oznaczają one dla portfeli kierowców w nadchodzących dniach.

Ceny hurtowe paliw na 26.03.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja na rynku hurtowym przynosi kierowcom doskonałe wieści i sporą dynamikę. Wszyscy czołowi dostawcy wprowadzili bardzo wyraźne obniżki do swoich cenników. Oto jak prezentują się dzisiejsze stawki (ceny netto w zł/m³):

  • Orlen: Pb95 - 5626 zł, ON - 6749 zł
  • Aramco: Pb95 - 5624 zł, ON - 6744 zł
  • BP: Pb95 - 5626 zł, ON - 6749 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że miano najtańszego dostawcy w hurcie wędruje dziś do firmy Aramco. Oferuje najniższe stawki zarówno na benzynę Pb95, jak i na olej napędowy, marginalnie wyprzedzając oferty Orlenu oraz BP.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Porównując dzisiejsze notowania z poprzednimi cennikami (z 25.03.2026), obserwujemy potężny, zgodny ruch w dół u wszystkich głównych graczy. Największe tąpnięcie dotyczy bezsprzecznie oleju napędowego. Orlen, Aramco oraz BP solidarnie ścięły jego cenę aż o 304 zł/m³, co w bezpośrednim przeliczeniu daje imponującą obniżkę rzędu 30,4 grosza na litrze w formacie hurtowym! W przypadku benzyny Pb95 cięcia są nieco skromniejsze, ale również bardzo wyraźne. Wszyscy trzej dostawcy zredukowali stawki o 32 zł/m³, co oznacza spadek o 3,2 grosza na litrze. Ze względu na zbieżność kwot, żaden z dostawców nie wyróżnia się jako lider pojedynczej obniżki - rynek zniżkuje wspólnym, zdecydowanym frontem.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Kluczem do zrozumienia tak głębokich obniżek w cennikach rafinerii jest splot okoliczności makroekonomicznych na świecie. Notowania ropy Brent wciąż potrafią zaszokować rynki, utrzymując się na wysokich poziomach rzędu 100 dolarów za baryłkę w związku z licznymi obawami o podaż i napięciami na Bliskim Wschodzie. Jednakże równowagę i pole do popisu dla polskich rafinerii gwarantuje niezwykle korzystny kurs walutowy. Dolar amerykański (USD/PLN) ustabilizował się i jest notowany w okolicach 3,68 - 3,71 zł. Relatywnie silny, stabilny polski złoty skutecznie amortyzuje wysoką wycenę surowca na światowych rynkach, dając polskim dostawcom rzadką przestrzeń do tak odważnych cięć, w szczególności na mocno napompowanym dotąd dieslu.

Zmiany w hurtowniach z zasady przenoszą się na szyldy detaliczne z kilkudniowym poślizgiem. Dzisiejsze, tak potężne obniżki dają właścicielom stacji ogromny bufor kosztowy, który wkrótce wymusi rywalizację cenową w miastach.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na tańsze tankowanie diesla jeszcze w tym tygodniu.

