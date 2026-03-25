Ceny paliw na stacjach 25 marca 2026 a prognozy. Diesel pędzi po 9 zł/l

Średnie ceny paliw 25 marca 2026 kontra prognozy. Jak jest na stacjach?

Z najnowszych danych detalicznych portalu e-petrol.pl z 25 marca 2026 roku wynika, że średnie ceny paliw w Polsce kształtują się następująco:

benzyna Pb98 kosztuje 7,89 zł/l,

benzyna Pb95 – 7,14 zł/l,

olej napędowy (ON) – 8,69 zł/l,

autogaz (LPG) – 3,64 zł/l.

Zestawiając te wartości z ubiegłotygodniowymi prognozami analityków, można mówić o sporym zaskoczeniu. Jedynie cena benzyny Pb98 zmieściła się w przewidywanych widełkach (7,76-7,91 zł/l). W przypadku benzyny Pb95 prognozę przekroczono o 5 groszy, a autogazu o 13 groszy. Największy szok przeżyli jednak kierowcy tankujący diesla – cena oleju napędowego drastycznie przebiła górną granicę prognoz (8,25 zł/l) aż o 44 grosze!

Porównanie dzisiejszych stawek z notowaniami sprzed tygodnia (18 marca) ujawnia ogromną skalę podwyżek w zaledwie siedem dni:

benzyna Pb98: wzrost o 37 groszy,

benzyna Pb95: wzrost o 35 groszy,

olej napędowy (ON): wzrost o 93 grosze,

autogaz (LPG): wzrost o 32 grosze.

Co czeka kierowców w najbliższych dniach?

Gwałtowne podwyżki na stacjach to bezpośredni efekt wstrząsów na rynkach globalnych oraz w polskim hurcie. Analizując cenniki hurtowe PKN Orlen, widać wyraźne załamanie. Jeszcze 19 marca cena metra sześciennego oleju napędowego (ONeko) wynosiła 6620 PLN, jednak zaledwie dwa dni później, 21 marca, wystrzeliła do poziomu 7258 PLN, by ostatecznie 25 marca ustabilizować się na wartości 7053 PLN. Tak drastyczny skok kosztów diesla u producenta musiał błyskawicznie uderzyć w portfele kierowców.

Krajowe cenniki są ściśle powiązane z niespokojną sytuacją na świecie. Baryłka ropy Brent oscyluje obecnie w okolicach 100 dolarów, co stanowi niezwykle istotną barierę dla rynków. Za te potężne zwyżki odpowiadają głównie rosnące napięcia geopolityczne i echa konfliktu z udziałem USA, Izraela oraz Iranu. Zablokowane szlaki morskie zmuszają kluczowych producentów surowca, w tym Irak, Kuwejt i Katar, do drastycznego ograniczania wydobycia. Wśród rynkowych inwestorów narastają obawy o globalne niedobory paliw, a ekonomiści otwarcie dyskutują o powrocie ryzyka stagflacji.

Zgodnie z ubiegłotygodniowymi prognozami, w okresie od 23 do 29 marca 2026 roku ceny paliw miały kształtować się w następujących przedziałach:

Benzyna Pb98: 7,76 - 7,91 zł/l

Benzyna Pb95: 6,94 - 7,09 zł/l

Olej napędowy (ON): 8,09 - 8,25 zł/l

Autogaz (LPG): 3,38 - 3,51 zł/l

Rynkowa rzeczywistość bardzo szybko zdezaktualizowała te przewidywania, co oznacza, że do końca bieżącego tygodnia kierowcy raczej nie powinni liczyć na korektę i powrót do niższych stawek. Jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie nie ulegną szybkiej deeskalacji, kierowcy muszą przygotować się na to, że psychologiczna bariera 9 zł za litr oleju napędowego na wielu stacjach zostanie wkrótce przekroczona.