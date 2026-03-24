Rząd nie planuje wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków (windfall tax), monitorując zmienność cen ropy.

Ministerstwo Finansów obserwuje wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale konkretne prognozy gospodarcze wymagają stabilizacji sytuacji.

Polska może spodziewać się umiarkowanego wzrostu inflacji i niższego tempa wzrostu PKB, mimo że Moody’s podniosło prognozę dla Polski do 3,7%.

Rząd rozważa czasową obniżkę stawki VAT jako narzędzie reagowania na sytuację cenową, priorytetem jest bezpieczeństwo dostaw paliw.

Brak prac nad podatkiem windfall tax

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański jasno zadeklarował, że rząd nie prowadzi obecnie prac nad wprowadzeniem podatku od nadmiarowych zysków. Odniósł się przy tym do zmienności rynku surowców i spadków cen ropy obserwowanych w ostatnich dniach.

Nie prowadzimy prac nad wprowadzeniem windfall tax. Widzimy, że od wczoraj ceny ropy spadły. Będziemy podejmowali działania adekwatne do sytuacji - powiedział minister Domański w Londynie.

Szef resortu podkreślił, że skutki konfliktu w regionie są trudne do oszacowania na obecnym etapie. Rząd monitoruje rozwój wydarzeń, jednak konkretne prognozy wymagają czasu i stabilizacji sytuacji.

Prognozy PKB i inflacji dla Polski

Według danych międzynarodowych instytucji gospodarczych, globalne perspektywy wzrostu uległy pogorszeniu. Bank Światowy obniżył prognozy światowego PKB o 0,3–0,5 proc. względem wcześniejszych 4 proc. Jednocześnie Moody’s podniosła prognozę dla Polski do poziomu 3,7 proc., co sugeruje relatywnie dobrą kondycję krajowej gospodarki.

Minister zaznaczył, że możliwy jest scenariusz umiarkowanego wzrostu inflacji i jednocześnie słabszego tempa wzrostu gospodarczego.

- Można oczekiwać trochę wyższej inflacji i trochę niższego wzrostu PKB. Ciężko powiedzieć, jak duży to będzie tak naprawdę wpływ (...) W pierwszym kwartale mieliśmy bardzo zimną zimę. To miało wpływ na produkcję budowlano-montażową w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, widzieliśmy dane za styczeń - powiedział Domański.

Możliwe działania rządu: VAT i akcyza

Choć wprowadzenie nowego podatku nie jest planowane, rząd rozważa inne narzędzia reagowania na sytuację cenową. Wśród nich pojawia się możliwość czasowej zmiany stawek podatkowych, zwłaszcza w zakresie VAT.

- Najbardziej prawdopodobna do użycia jest czasowa obniżka stawki VAT. Jeszcze będziemy o tym rozmawiać, nie podjęliśmy decyzji, czy to zrobimy - wskazał minister Domański.Jednocześnie minister podkreślił, że kluczowe pozostaje bezpieczeństwo dostaw paliw w kraju. Rząd liczy na szybkie zakończenie konfliktu, co mogłoby ograniczyć presję na ceny i zmniejszyć potrzebę interwencji.

PTNW - Miłosz Bembinow