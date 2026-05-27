GIS alarmuje: pilne wycofanie niebezpiecznego łososia!

Główny Inspektorat Sanitarny ogłosił pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Wyniki badań przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną są jednoznaczne – w próbkach popularnego produktu rybnego, „Łososia w kremie”, wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Ta informacja, podana 22 maja 2026 roku, powinna zaalarmować wszystkich konsumentów, którzy regularnie sięgają po gotowe przetwory rybne.

Spożycie żywności skażonej Listerią może prowadzić do poważnej choroby zwanej listeriozą. Chociaż zdrowi dorośli zazwyczaj przechodzą ją łagodnie, osoby z obniżoną odpornością, seniorzy, małe dzieci oraz kobiety w ciąży są szczególnie narażone na ciężki przebieg infekcji. Mogą wystąpić objawy takie jak gorączka, bóle mięśni, a nawet powikłania neurologiczne, jak zapalenie opon mózgowych. Nie wolno bagatelizować tego zagrożenia.

Sprawdź swoją lodówkę: które partie łososia są skażone?

Aby uchronić się przed potencjalnym ryzykiem, kluczowe jest natychmiastowe sprawdzenie posiadanych produktów. Ostrzeżenie GIS dotyczy konkretnych partii „Łososia w kremie” wyprodukowanych przez firmę Suempol sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Dokładne identyfikatory produktów zostały precyzyjnie określone, aby konsumenci mogli bezbłędnie rozpoznać potencjalnie niebezpieczny towar. Nie czekaj, sprawdź datę przydatności i numer partii na opakowaniu!

Producent, firma Suempol sp. z o.o. (z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym PL 20031801 WE), natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia podjął szereg działań korygujących. Wszystkie partie produktu znajdujące się jeszcze w magazynie zostały zablokowane i poddane dalszym badaniom, które, jak podaje firma, wykazały brak obecności Listerii metodą PCR. Przeprowadzono gruntowne mycie i dezynfekcję linii produkcyjnych oraz chłodni, a także przeszkolono personel odpowiedzialny za wytwarzanie łososia w kremie, co ma zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Reakcja służb sanitarnych i co to oznacza dla rynku?

Równolegle z działaniami producenta, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku Podlaskim wszczął postępowanie kontrolne w zakładzie Suempol. Jego zadaniem było dokładne prześledzenie drogi kwestionowanego produktu, identyfikacja wszystkich odbiorców i nadzorowanie procesu wycofywania skażonych partii z rynku. Działania te mają na celu zapewnienie, że żadna z niebezpiecznych partii nie trafi ponownie do sprzedaży. Służby sanitarne zapowiedziały również zwiększenie częstotliwości urzędowych kontroli w kierunku Listeria monocytogenes w przyszłości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo żywności na polskich stołach.

Co musisz zrobić, jeśli kupiłeś ten produkt?

Najważniejsza rekomendacja jest prosta i jednoznaczna: nie należy spożywać żadnego z produktów objętych komunikatem. Jeśli posiadasz w domu łososia w kremie z wyżej wymienionych partii, natychmiast go usuń z kuchni. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu produktu, takich jak gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy problemy żołądkowo-jelitowe, koniecznie skontaktuj się z lekarzem i poinformuj go o spożyciu skażonej żywności. Dodatkowe informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes znajdziesz na stronie internetowej GIS, gdzie dostępne są szczegółowe dane dotyczące listeriozy.

Co musisz wiedzieć?

Nazwa produktu: Łosoś w kremie, 80.0 g

Łosoś w kremie, 80.0 g Numer partii: L20261-22

L20261-22 Termin przydatności do spożycia: 30.05.2026 oraz 02.06.2026

30.05.2026 oraz 02.06.2026 Producent: Suempol sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20031801 WE

Nazwa produktu: Łosoś w kremie, 900 g

Łosoś w kremie, 900 g Numer partii: L20261

L20261 Termin przydatności do spożycia: 28.05.2026

28.05.2026 Producent: Suempol sp. z o.o., ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20031801 WE

