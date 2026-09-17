Prezes Orlen Termiki, Andrzej Gajewski, został odwołany ze stanowiska dzień po publicznym ostrzeżeniu przed możliwym niedoborem węgla na nadchodzącą zimę.

Gajewski na konferencji stwierdził, że tej zimy "zabranie lub będzie niedobór surowca", co miało przesądzić o jego odwołaniu.

Mimo zabezpieczonych dostaw dla swojej spółki, Gajewski prognozował, że kraj "będzie jechać po dnie" pod kątem dostępności węgla.

Orlen Termika, za którą odpowiadał Gajewski, dostarcza energię i ciepło m.in. dla Warszawy, co podkreśla wagę jego ostrzeżenia.

Nagła dymisja w Orlen Termika. Prezes odwołany ze stanowiska

Informację o nagłym odwołaniu Andrzeja Gajewskiego z funkcji prezesa Orlen Termika jako pierwszy podał serwis XYZ, a niedługo później potwierdziła ją w swoich źródłach "Rzeczpospolita". Do dymisji doszło w ekspresowym tempie, zaledwie dzień po publicznym wystąpieniu Gajewskiego. Andrzej Gajewski, który stał na czele spółki od 2024 roku, stracił stanowisko w okolicznościach, które branża energetyczna bezpośrednio łączy z jego prognozami. Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej", Andrzej Gajewski odwołany został właśnie z powodu swojej publicznej wypowiedzi.

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Czy zimą zabraknie węgla? Słowa, które mogły kosztować stanowisko

Kontrowersje wzbudziły słowa, które padły podczas konferencji branżowej w Międzyzdrojach. Prezes Orlen Termika wziął udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego bez ogródek ocenił sytuację na rynku surowców energetycznych. Były już prezes ostrzegł, że w przypadku mroźnej zimy podstawowym problemem może okazać się nie cena, lecz niedobór węgla. Gajewski wprost odpowiedział na kluczowe pytanie o bezpieczeństwo energetyczne: "Czy tej zimy zabraknie nam węgla? Moim zdaniem zabraknie lub będzie niedobór surowca". Po zakończeniu panelu doprecyzował, że jeśli pod kątem zapasów będzie to zima podobna do tej z ubiegłego sezonu, "będziemy jechać po dnie". Co istotne, jednocześnie zapewnił, że jego spółka, Orlen Termika, ma zabezpieczone dostawy surowca na potrzeby swoich elektrociepłowni.

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