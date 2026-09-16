Polska gospodarka może stracić do 2030 roku 14,8 mld euro PKB i niemal 210 tys. miejsc pracy wskutek nowych unijnych regulacji tytoniowych (TPD3) oraz systemu handlu emisjami (ETS).

Badanie SGH wskazuje, że restrykcyjne przepisy tytoniowe, traktujące wszystkie wyroby nikotynowe jednakowo, mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę palaczy papierosów w Polsce do 25%.

Polska jest szczególnie narażona na negatywne skutki tych regulacji ze względu na specyfikę swojej gospodarki, m.in. większy udział przemysłu i bardziej emisyjną energetykę.

Naukowcy apelują o uwzględnienie krajowych realiów gospodarczych państw członkowskich w unijnych przepisach, aby uniknąć tak poważnych strat.

Miliardowe koszty dla Polski. Nowe regulacje UE uderzą w PKB i rynek pracy

Polska gospodarka może odczuć skutki nowych unijnych regulacji znacznie boleśniej niż inne kraje członkowskie. Jak wynika z analizy przygotowanej przez naukowczynie ze Szkoły Głównej Handlowej, łączne koszty zmian w dyrektywie tytoniowej (TPD3) oraz systemie handlu emisjami (ETS) mogą być ogromne. Po zsumowaniu obu scenariuszy w ich najbardziej restrykcyjnym wariancie, różnica w PKB Polski w 2030 roku może sięgnąć aż 14,8 mld euro. Przekłada się to na potencjalną utratę niemal 210 tys. miejsc pracy oraz spadek inwestycji o 2,63 mld euro. Analiza naukowców z SGH wskazuje, że nowe przepisy Brukseli mogą być dla polskiej gospodarki znacznie dotkliwsze niż dla innych państw członkowskich, co wynika m.in. z większego udziału przemysłu w PKB i bardziej emisyjnej energetyki.

Głównym źródłem tych kosztów jest planowana rewizja unijnych przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych. W najbardziej pesymistycznym wariancie, zakładającym zrównanie regulacyjne wszystkich produktów nikotynowych, polskie PKB w 2030 r. byłoby niższe o około 43 mld zł (10 mld euro). Skutkowałoby to także potencjalną utratą prawie 140 tys. miejsc pracy oraz uszczupleniem inwestycji o 7,7 mld zł (1,78 mld euro).

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Co zmieni dyrektywa tytoniowa? Dwa scenariusze i zaskakujący paradoks

Przygotowywana przez Komisję Europejską rewizja dyrektywy tytoniowej (TPD3) budzi duże emocje, ponieważ jej kształt wpłynie na miliony konsumentów i całą branżę. Badaczki z SGH, dr hab. Barbara Więckowska i dr Katarzyna Byszek-Stevens, przeanalizowały dwa możliwe kierunki zmian. Pierwszy, restrykcyjny, zakłada identyczne traktowanie tradycyjnych papierosów oraz ich alternatyw, takich jak e-papierosy, podgrzewacze tytoniu czy saszetki nikotynowe. Drugi, bardziej liberalny, różnicuje te produkty, stosując wobec alternatyw łagodniejsze przepisy.

Różnica w skutkach gospodarczych między tymi dwoma podejściami jest kolosalna i wynosi wspomniane 43 mld zł. Co zaskakujące, badanie SGH wskazuje na paradoksalny skutek: w bardziej restrykcyjnym wariancie, w 2030 roku w Polsce może być więcej palaczy (25 proc. dorosłych) niż w scenariuszu liberalnym (19 proc.). Oznacza to, że zrównanie regulacji mogłoby spowolnić proces odchodzenia Polaków od palenia papierosów, ponieważ alternatywy stałyby się mniej dostępne i atrakcyjne. Obecnie, według danych Eurobarometru, w Polsce papierosy pali 26,9 proc. dorosłych, podczas gdy średnia unijna to 24,6 proc.

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