Małe firmy potrzebują pieniędzy

Polskie firmy mają apetyt na kredyty, ale ich dostępność wciąż jest znacznie mniejsza niż w wielu innych krajach Europy.

– Polskie przedsiębiorstwa są na ogromnym głodzie kredytowym – mówiła podczas uroczystości Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Jak wskazała, relacja kredytów dla przedsiębiorstw do PKB wynosi w Polsce zaledwie 11 proc. Średnia unijna jest około dwa razy wyższa.

Co więcej, wskaźnik ten od dekady zamiast rosnąć, spada.

Jest umowa i są miliardy

Teraz sytuację ma poprawić współpraca BGK z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Umowa dotyczy zwiększenia dostępności gwarancji Investmax, finansowanych z wykorzystaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy.

W pierwszej transzy maksymalna wartość portfela gwarancji zwiększy się o 3 mld zł. W całym okresie obowiązywania umowy wzrost ma sięgnąć 8 mld zł.

Dzięki temu wartość kredytów zabezpieczanych przez gwarancje może zwiększyć się o 3,75 mld zł na początku, a docelowo nawet do 10 mld zł.

Łatwiejszy kredyt dla przedsiębiorcy

Co to oznacza dla właściciela małej firmy? Przede wszystkim łatwiejsze zabezpieczenie kredytu.

Gwarancja Investmax może zabezpieczyć nawet 80 proc. kapitału kredytu. To ważne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy nie mają wystarczającego majątku, aby przedstawić bankowi tradycyjne zabezpieczenie.

Mniejszy problem z zabezpieczeniem może oznaczać większą szansę na uzyskanie pieniędzy na rozwój firmy.

– Polskie przedsiębiorstwa potrzebują dziś nie tylko kapitału, ale także narzędzi, które ułatwią im realizację ambitnych planów inwestycyjnych – powiedział Mirosław Czekaj, prezes BGK.

Pieniądze na inwestycje i bieżącą działalność

Gwarancja Investmax może być wykorzystana przy finansowaniu inwestycyjnym i obrotowym.

Firma może więc potrzebować pieniędzy zarówno na zakup maszyn, rozwój zakładu czy nowe technologie, jak i na finansowanie bieżącej działalności.

Dodatkową korzyścią ma być niski koszt zabezpieczenia. Formalności związane z kredytem i gwarancją przedsiębiorca załatwia w banku, który udziela finansowania.

Nie tylko dla największych

Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie może zainteresować firmy, które mają dobre plany rozwoju, ale brakuje im odpowiednich zabezpieczeń kredytowych.

To właśnie w takich przypadkach gwarancja może ułatwić rozmowę z bankiem.

Instrument może być również dostępny dla firm, które nie mogą korzystać z pomocy de minimis.

KPO ma wesprzeć biznes

W całym przedsięwzięciu wykorzystane zostaną środki z Krajowego Planu Odbudowy. Partnerem BGK jest Europejski Fundusz Inwestycyjny, należący do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

EFI specjalizuje się we wspieraniu finansowania małych i średnich firm oraz startupów w Europie.

– Zaangażowanie eksperckiej wiedzy i pozycji rynkowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego gwarantuje Polsce jak najlepsze wykorzystanie środków z KPO na rzecz zwiększenia wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw – powiedziała Marjut Falkstedt, prezes EFI.

Firmy czekają na rozwój

Nowa umowa ma więc zwiększyć możliwości finansowania polskiego sektora MŚP. Dla przedsiębiorców kluczowe będą przede wszystkim prostszy dostęp do kredytu, niższy koszt zabezpieczenia i mniejsze wymagania dotyczące majątku.

Jeśli cały mechanizm zostanie wykorzystany zgodnie z założeniami, do firm może trafić finansowanie o wartości nawet 10 mld zł. To pieniądze, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje, rozwój i zwiększanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

KARPACZ 2026 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz