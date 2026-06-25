Orlen wypłacił dziś rekordową dywidendę – do akcjonariuszy trafiło 9,3 mld zł.

Jak ustalił Superbiz.se.pl, spółka zrealizowała już płatność, a środki są przekazywane inwestorom.

Koncern podkreśla, że rekordowa dywidenda nie ograniczy strategicznych inwestycji i programu rozwoju.

Rekordowa dywidenda już na kontach. Orlen wypłacił 9,3 mld zł

Akcjonariusze Orlenu otrzymują dziś najwyższą dywidendę w historii spółki. Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 czerwca, na wypłatę przeznaczono dokładnie 9 287 536 392 zł, co oznacza 8 zł dywidendy na każdą akcję. Prawo do udziału w tegorocznej wypłacie mieli inwestorzy posiadający akcje w dniu dywidendy, czyli 18 czerwca 2026 r.

Jak udało się ustalić portalowi Superbiz.se.pl, Orlen zrealizował już płatność dywidendy. Teraz środki są przekazywane inwestorom zgodnie z procedurami obowiązującymi na rynku kapitałowym.

ORLEN zrealizował dziś płatność dywidendy. Dalsza dystrybucja środków do akcjonariuszy odbywa się zgodnie ze standardowymi procedurami rynku kapitałowego, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz pozostałych uczestników rynku – przekazało portalowi Superbiz.se.pl Biuro Relacji Publicznych i Międzynarodowych Orlen.

Takiej dywidendy jeszcze nie było

Tegoroczna wypłata ustanowiła nowy rekord w historii koncernu. Dla porównania, rok wcześniej akcjonariusze otrzymali 6 zł na akcję, za 2023 rok było to 4,15 zł, a za 2022 rok 5,50 zł. Jeszcze dekadę temu dywidenda wynosiła zaledwie 1,65 zł lub 2 zł na akcję.

Historia wypłat pokazuje, jak mocno zmieniła się polityka spółki. Po kilku latach przerwy w pierwszej dekadzie XXI wieku Orlen od 2013 roku regularnie dzieli się wypracowaną wartością z akcjonariuszami. Dzisiejsza wypłata jest jednak bezprecedensowa zarówno pod względem kwoty przypadającej na jedną akcję, jak i łącznej wartości przekazanych środków.

Orlen: rekordowa dywidenda potwierdza dobrą kondycję spółki

Jak wynika z komunikatu przesłanego portalowi Superbiz.se.pl, rekordowa dywidenda ma być dowodem stabilnej sytuacji finansowej koncernu.

Tegoroczna dywidenda, w wysokości 8 zł na akcję i łącznie 9,3 mld zł, jest najwyższa w historii spółki. To potwierdzenie bardzo dobrej sytuacji finansowej ORLENU oraz zdolności Grupy do jednoczesnego finansowania strategicznych inwestycji, wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i dzielenia się wypracowaną wartością z akcjonariuszami – podkreśliła spółka w odpowiedzi przekazanej portalowi Superbiz.se.pl.

To ważny sygnał dla rynku, ponieważ rekordowa wypłata została połączona z utrzymaniem ambitnego programu inwestycyjnego. Władze koncernu już podczas czerwcowego walnego zgromadzenia przekonywały, że Orlen stać zarówno na wysoką dywidendę, jak i finansowanie największych projektów rozwojowych.

Rekordowa dywidenda mimo ogromnych inwestycji

Jeszcze podczas czerwcowego Walnego Zgromadzenia prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślał, że 2025 rok był dla koncernu rekordowy pod względem skali działalności. Spółka osiągnęła najwyższy poziom inwestycji i kapitalizacji, a także zaproponowała najwyższą dywidendę w swojej historii.

Z kolei wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk zapewniał akcjonariuszy, że wypłata rekordowej dywidendy nie ograniczy możliwości realizacji strategicznych projektów. W 2025 r. wynik EBITDA LIFO Grupy Orlen osiągnął 41,5 mld zł, a nakłady inwestycyjne wyniosły 32,6 mld zł.

Orlen stawia na regularne wypłaty dla akcjonariuszy

Rekordowa wypłata wpisuje się w strategię Grupy Orlen do 2035 roku, która zakłada systematyczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Spółka przyjęła progresywną politykę dywidendową, przewidującą coroczny wzrost gwarantowanej dywidendy, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wypłaty wyższych kwot, jeśli pozwolą na to wyniki finansowe i sytuacja płynnościowa.

Dzisiejsza wypłata pokazuje, że zarząd zdecydował się skorzystać z tej możliwości w pełnym zakresie. Łącznie do akcjonariuszy trafiło prawie 9,3 mld zł, co czyni tegoroczną dywidendę największą nie tylko w historii Orlenu, ale także jedną z najwyższych wypłat dokonanych przez spółkę notowaną na warszawskiej giełdzie.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]