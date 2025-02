Orlen z wyższym ratingiem. Polska spółka doceniona w globalnym zestawieniu

Uwaga emeryci! Pilnie musicie zgłosić się do ZUS

Grupa Orlen uzyskała wysoką ocenę w niezależnym globalnym badaniu środowiskowym realizowanym przez organizację ratingową CDP - ogłosił w piątek koncern. Orlen podkreślił, że w kategorii "klimat" koncern uzyskał ocenę "B", co oznacza poprawę w porównaniu do lat ubiegłych, gdy uzyskiwał on ocenę "D".

- "Ocena +B+ w kategorii +klimat+ dowodzi, że Orlen ma pełną świadomość swojego wpływu na otoczenie i podejmuje skoordynowane działania zarządzania środowiskowego, w tym przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu i dekarbonizacji swojej działalności, zgodne z dążeniem do neutralności emisyjnej Grupy Orlen do 2050 r." - ocenił koncern.

CDP - platforma ratingowa na temat kwestii środowiskowych

CDP prowadzi globalny system gromadzenia danych dla inwestorów, firm, miast i regionów "w celu zarządzania ich wpływem na środowisko". Organizacja ta uznawana jest "za jedną z najbardziej wiarygodnych organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem".

- "Ratingi przygotowane na podstawie raportów tej organizacji oceniają przejrzystość ujawnianych danych co do wpływu danego podmiotu na klimat oraz wysiłków prowadzonych w celu złagodzenia jego negatywnych skutków" - wyjaśnił Orlen, odnosząc się do działalności CDP.

Jak podkreślił Orlen, CDP dysponuje globalną bazą danych środowiskowych, uzyskanych od blisko 25 tys. instytucji na świecie, co stanowi 2/3 światowej kapitalizacji rynkowej, oraz ponad 11 tys. samorządów, które ujawniły informacje dotyczące środowiska za pośrednictwem specjalnego kwestionariusza tej organizacji.

Koncern podał jednocześnie, że CDP stosuje niezależną metodologię dla wszystkich raportujących podmiotów i przyznaje oceny w skali od "A" - najwyższa do "D" - najniższa, biorąc pod uwagę np. kompletność ujawnianych informacji, zarządzanie ryzykiem środowiskowym oraz stosowane praktyki w wyznaczaniu i realizacji ambitnych celów.

Orlen dba o środowisko

Ogłaszając z początkiem tego roku nową strategię do 2035 r. Orlen zapowiedział, że transformacja tradycyjnych obszarów działalności koncernu będzie wspierać nowe kierunki jego rozwoju, a zdywersyfikowany model biznesowy będzie bardziej odporny na rynkowe zawirowania. Orlen wyjaśnił, że "w tym ekosystemie przekrojowym celem będzie ograniczanie emisji CO2, m.in. poprzez budowę kompetencji w obszarze zrównoważonych surowców, wodoru, biopaliw czy małej energetyki jądrowej".

"Do 2030 r. odejdziemy od produkcji energii z węgla, a w 2050 r. zamierzamy osiągnąć neutralność emisyjną" - zaznaczył w swej strategii Orlen.

