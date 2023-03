Ostatni moment na podwyższenie emerytury. Wystarczy skorzystać z lepszych przeliczników

Pieniądze to nie wszystko

Przechodzisz na emeryturę? Zrób to w tym miesiącu!

Wysokość świadczenia emerytalnego jest zależna od wielu czynników - zgromadzonych, zwaloryzowanych składek oraz kapitału początkowego. Tę wartość dzieli się przez tzw. średnie dalsze trwanie życia, czyli wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, zmieniany corocznie od 1 kwietnia. Prawdopodobnie nowe tablice nie będą już tak korzystne jak aktualnie obowiązujące. W związku z tym, osoby planujące przejście na emeryturę w najbliższym czasie powinni rozważyć przejście jeszcze w tym miesiącu.

Śmiertelność a wysokość świadczeń emerytalnych

Dlaczego tak się dzieje? W czasach pandemii śmiertelność wzrosła a to miało bezpośredni wpływ na różnice w tablicach i wysokość świadczeń. Jak przytacza Business Insider "w 2021 r. zmarło 518,7 tys. osób (dla porównania w 2019 r., ostatnim przed pandemią, było 407,6 tys. zgonów). Zwiększona liczba zgonów oznaczała skrócenie dalszego trwania życia, a to przekładało się na wyższą wysokość świadczeń dla osób, które przechodziły na emeryturę. W 2022 r. zmarło 448,5 tys. osób, czyli dalsze średnie trwanie życia się wydłuży. To z kolei oznacza, że wysokość nowo przyznawanych świadczeń spadnie".

Jak informują eksperci, nowy przelicznik nie będzie tak atrakcyjny jak ten obowiązujący obecnie - ale wciąż będzie lepszy od tego sprzed pandemii. "W ciągu zaledwie dwóch lat średnie dalsze trwanie życia zmniejszyło się aż o 22,6 miesiąca dla osób w wieku 60 lat (wiek emerytalny kobiet) i o 21,4 miesiąca dla tych mających 65 lat (wiek emerytalny mężczyzn)" - wynika z analizy przeprowadzonej przez dra Tomasza Lasockiego z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla tej grupy zmiana tablic będzie neutralna

Zgodnie z przepisami osoba przechodząca na emeryturę może skorzystać z tablic obowiązujących albo w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, albo w momencie przejścia na świadczenia (w zależności od tego, które są korzystniejsze) - przypomina redakcja "Business Insider".

Przejście na emeryturę przed 1 kwietnia 2023 powinny rozważyć osoby kontynuujące zatrudnienie pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Powinny to w szczególności brać pod uwagę osoby, które osiągnęły wiek emerytalny np. w 2019 r. lub w 2020 r. (albo wcześniej), czyli w okresie obowiązywania mniej korzystnych tablic sprzed pandemii. Jak wyjaśnia "BI", w przypadku, gdy zdecydują się na kontynuację pracy po 31 marca 2023 roku zostaną objęci nowymi tablicami, które mogą być mniej korzystne. Zmiana tablic będzie za to neutralna dla pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

