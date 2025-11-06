Leszek Kłosiński, ceniony menedżer i twórca sukcesu kosmetycznej firmy Oceanic, zginął tragicznie podczas wakacji z rodziną, uprawiając sport.

Nie żyje Leszek Kłosiński. Kim był twórca sukcesu polskich kosmetyków?

Świat polskiego biznesu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Leszka Kłosińskiego. Ceniony menedżer, współtwórca sukcesu gigantów branży kosmetycznej, zginął tragicznie podczas rodzinnych wakacji. Ostatnio związany z Grupą TDJ, wcześniej przez lata kierował firmami Oceanic i Miya Cosmetics. Jego odejście to ogromny wstrząs i strata dla współpracowników.

Tragiczna śmierć Leszka Kłosińskiego podczas wakacji

Środowiskiem biznesowym wstrząsnęła wiadomość o niespodziewanym odejściu jednego z najbardziej doświadczonych menedżerów w Polsce. Informację o tragicznej śmierci Leszka Kłosińskiego przekazała Grupa TDJ w środę, 5 listopada. W oficjalnym komunikacie podano, że do wypadku doszło podczas rodzinnego wyjazdu, w trakcie uprawiania sportu, który był jego wielką pasją. W poruszającym oświadczeniu opublikowanym na portalu LinkedIn podkreślono, że był człowiekiem o wyjątkowej energii, mądrości i przedsiębiorczości.

Kim był Leszek Kłosiński? Lata kariery w branży kosmetycznej

Leszek Kłosiński był postacią niezwykle cenioną na polskim rynku. Jego nazwisko nierozerwalnie łączy się z rozwojem krajowego sektora beauty. Zanim dołączył do Grupy TDJ, Leszek Kłosiński przez ponad dwie dekady był kluczową postacią polskiej branży kosmetycznej. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję prezesa zarządu w firmie Oceanic, jednym z największych producentów kosmetyków w kraju, odpowiadając za rozwój i sukces wielu znanych marek. W latach 2021–2024 z powodzeniem kierował zyskującą na popularności firmą Miya Cosmetics. We wrześniu 2024 roku objął stanowisko partnera zarządzającego w TDJ, gdzie nadzorował spółki portfelowe grupy. Jego ogromne doświadczenie sprawiło, że zasiadał również w radach nadzorczych spółek PGO, Termika, Bielenda Group i Invest TDJ Estate.

Grupa TDJ i świat biznesu żegnają swojego lidera

Odejście menedżera to ogromny cios zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej dla tych, którzy mieli okazję z nim pracować. Grupa TDJ w specjalnym wpisie podkreśliła, że Leszek Kłosiński był nie tylko utalentowanym menedżerem, ale także człowiekiem, który potrafił inspirować innych do działania. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną pasji i życzliwości. "Leszek pozostawił po sobie ogromną pustkę, niedokończone pomysły, plany i marzenia. Dla wielu z nas był inspiracją, której będzie nam ogromnie brakować" — napisano w komunikacie. Przyjaciele i partnerzy biznesowi dodali również: "Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy z Leszkiem pracować i przyjaźnić się".

Kiedy odbędzie się pogrzeb Leszka Kłosińskiego?

Rodzina i bliscy zmarłego podali szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania. Uroczystości pogrzebowe Leszka Kłosińskiego odbędą się 8 listopada w Sopocie. Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Po zakończeniu nabożeństwa ceniony biznesmen spocznie na cmentarzu katolickim przy ul. Jacka Malczewskiego 18.

