Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy podnoszącej CIT dla banków, która trafi teraz do prezydenta.

Docelowo stawka CIT dla banków ma wzrosnąć do 23% (z obecnych 19%), a w latach 2026-2027 będzie wynosić odpowiednio 30% i 26%.

Ustawa przewiduje niższe stawki CIT dla SKOK-ów i banków spółdzielczych oraz obniżkę tzw. podatku bankowego.

Zmiany wejdą w życie od 2026 roku (CIT dla banków) i 2027 roku (podatek bankowy), a Związek Banków Polskich krytykuje je jako niekonstytucyjne

Nowe stawki CIT dla banków. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Sejm w czwartkowym głosowaniu poparł poprawki Senatu do ustawy, która znacząco podnosi stawkę podatku dochodowego dla banków. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta. Zmiany zakładają progresywny wzrost obciążeń w najbliższych latach, co stanowi istotną zmianę dla całego sektora finansowego w Polsce. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podnosi stawkę podatku CIT płaconego przez banki z obecnych 19 proc. do docelowych 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić aż 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Zgodnie z przyjętymi przepisami, podwyższony podatek CIT dla banków zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że instytucje finansowe mają ponad rok na przygotowanie się do nowych realiów fiskalnych.

Nie wszyscy zapłacą tyle samo. Kto może liczyć na ulgi?

Ustawa wprowadza zróżnicowanie w opodatkowaniu, uwzględniając specyfikę i wielkość poszczególnych podmiotów. Jedna z kluczowych poprawek Senatu, którą poparł Sejm, dotyczyła łagodniejszego potraktowania banków spółdzielczych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dla tych instytucji docelowa stawka CIT ma wynieść 21 proc., a w okresie przejściowym będzie to 27 proc. (2026 r.) i 23 proc. (2027 r.). Z wyższego opodatkowania zwolnione będą także banki znajdujące się w procesie naprawczym. Ustawodawca przewidział również niższy podatek dla mniejszych podmiotów – rozpoczynające działalność instytucje, których przychody nie przekroczyły 2 mln euro, zapłacą docelowo 13 proc. CIT, choć w latach 2026-2027 stawki dla nich wyniosą odpowiednio 20 proc. i 16 proc.

Kontrowersje wokół ustawy i obniżka innego podatku

Nowe przepisy od początku budziły duże emocje w sektorze bankowym. Związek Banków Polskich w swoim stanowisku krytykował projekt, argumentując, że wyższy podatek dla banków jest rozwiązaniem niesprawiedliwym i potencjalnie niekonstytucyjnym, ponieważ uderza wybiórczo w jedną branżę. Warto jednak zauważyć, że ustawa przewiduje również obniżkę tzw. podatku bankowego, co ma częściowo zrekompensować sektorowi finansowemu wzrost obciążeń z tytułu CIT. Podatek od niektórych instytucji finansowych, wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania, zostanie obniżony do 0,0329 proc. od 1 stycznia 2027 r., a od 2028 roku spadnie do poziomu 0,0293 proc. Ma to złagodzić negatywne skutki finansowe podwyżki CIT i ustabilizować sytuację na rynku.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek