i Autor: Materiały prasowe

Telewizja naziemna

Ostatni moment na uzyskanie 350 złotych! Pieniądze na dopłaty na zakup dekodera i telewizora

Do 31 grudnia 2022 r. można skorzystać z programu dofinansowania zakupu dekodera telewizji naziemnej lub telewizora - przypomniał w środę Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. Do tej pory dopłatę do zakupu odbiornika cyfrowego otrzymało prawie 600 tys. osób. Można otrzymać 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora i 100 zł w przypadku dekodera.