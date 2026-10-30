Ostatnie przygotowania do Halloween. Gdzie najtaniej kupisz dynie, żelki i przekąski? Ceny Lidl, Dino i Aldi

Koszyk na Halloween 2026 – porównanie cen

Produkt / Kategoria Lidl Dino Aldi Dynia luzem (cena za 1 kg) 0,99 zł (z aplikacją) brak w ofercie 0,99 zł Żelki tematyczne Halloween (cena za 100g, substytuty: Trolli / Bebeto / Ragolds) 3,00 zł 1,33 zł 4,12 zł Chrupki Monster Munch 100g (cena za 1 szt. przy promocjach wielosztukowych) ok. 4,66 zł (w promocji 2+1 za grosz) 5,49 zł (przy zakupie 2 szt.) 6,99 zł Napój gazowany 2L (Coca-Cola / Pepsi, przy wielosztukach) 7,99 zł 6,95 zł (przy zakupie 4 szt.) 7,99 zł (przy zakupie 2 szt.) SUMA KOSZYKA: 16,64 zł 13,77 zł* 20,09 zł

*Uwaga: Suma koszyka w sieci Dino nie uwzględnia ceny świeżej dyni ze względu na brak tego produktu w bieżącej ofercie z gazetki.

Hity cenowe na Halloween. Tych okazji nie możesz przegapić

Najtańsze słodycze dla przebierańców. Bezwzględnym liderem w kategorii słodyczy jest w tym tygodniu sieć Dino. Ogromna paka żelków Bebeto Halloween Mix (600g) kosztuje zaledwie 7,99 zł, co daje rewelacyjną cenę 1,33 zł za 100g . To idealna opcja dla osób, które spodziewają się wielu wizyt z hasłem "cukierek albo psikus".

Bezwzględnym liderem w kategorii słodyczy jest w tym tygodniu sieć Dino. Ogromna paka żelków Bebeto Halloween Mix (600g) kosztuje zaledwie 7,99 zł, co daje rewelacyjną cenę . To idealna opcja dla osób, które spodziewają się wielu wizyt z hasłem "cukierek albo psikus". Dynie za grosze. Jeśli planujecie drążenie lampionów, kroki skierujcie do Lidla lub Aldi. Obie sieci zrównały cenę dyni luzem do 0,99 zł za kilogram , z tym że w Lidlu wymagane jest aktywowanie kuponu w aplikacji lojalnościowej (regularna cena to 1,99 zł).

Jeśli planujecie drążenie lampionów, kroki skierujcie do Lidla lub Aldi. Obie sieci zrównały cenę dyni luzem do , z tym że w Lidlu wymagane jest aktywowanie kuponu w aplikacji lojalnościowej (regularna cena to 1,99 zł). Imprezowe przekąski. Lidl rozbija bank promocją "2+1 za grosz" na wszystkie chipsy i chrupki (w tym kultowe duszki Monster Munch). Przy zakupie trzech paczek cena jednostkowa spada poniżej 5 złotych, deklasując tym samym konkurencję.

Gdzie na zakupy na Halloween 2026?

Ogólnym zwycięzcą naszego zestawienia pod kątem kompleksowości i opłacalności pełnego koszyka (wraz ze świeżą dynią) zostaje Lidl. Niemiecki dyskonter kusi doskonałą promocją 2+1 na słone przekąski i tanią dynią w aplikacji.

Jeśli jednak Waszym celem jest wyłącznie hurtowy zakup słodyczy do rozdawania dzieciom oraz zapas napojów gazowanych na imprezę, to Dino nie ma sobie równych. Różnica w cenie żelków (1,33 zł za 100g w Dino w porównaniu do ponad 3 i 4 zł u konkurencji) to przepaść, która mocno odciąży domowy budżet. Z kolei Aldi to świetny wybór, jeśli zależy Wam na szybkich zakupach w jednym miejscu bez konieczności zabawy w aplikacje (dynia za 0,99 zł dla wszystkich) oraz jeśli szukacie tematycznych, wyselekcjonowanych marek premium. Planując zakupy na 30 lub 31 października, pamiętajcie, by sprawdzić godziny otwarcia – większość sklepów, takich jak Aldi czy Lidl, wydłużyła w te dni godziny pracy aż do 23:00, by ułatwić zakupy spóźnialskim na ostatnią chwilę!