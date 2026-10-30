Ostatnie przygotowania do Halloween. Gdzie najtaniej kupisz dynie, żelki i przekąski? Ceny Lidl, Dino i Aldi

Koszyk na Halloween 2026 – porównanie cen
|Produkt / Kategoria
|Lidl
|Dino
|Aldi
|Dynia luzem (cena za 1 kg)
|0,99 zł (z aplikacją)
|brak w ofercie
|0,99 zł
|Żelki tematyczne Halloween (cena za 100g, substytuty: Trolli / Bebeto / Ragolds)
|3,00 zł
|1,33 zł
|4,12 zł
|Chrupki Monster Munch 100g (cena za 1 szt. przy promocjach wielosztukowych)
|ok. 4,66 zł (w promocji 2+1 za grosz)
|5,49 zł (przy zakupie 2 szt.)
|6,99 zł
|Napój gazowany 2L (Coca-Cola / Pepsi, przy wielosztukach)
|7,99 zł
|6,95 zł (przy zakupie 4 szt.)
|7,99 zł (przy zakupie 2 szt.)
|SUMA KOSZYKA:
|16,64 zł
|13,77 zł*
|20,09 zł
*Uwaga: Suma koszyka w sieci Dino nie uwzględnia ceny świeżej dyni ze względu na brak tego produktu w bieżącej ofercie z gazetki.
Hity cenowe na Halloween. Tych okazji nie możesz przegapić
- Najtańsze słodycze dla przebierańców. Bezwzględnym liderem w kategorii słodyczy jest w tym tygodniu sieć Dino. Ogromna paka żelków Bebeto Halloween Mix (600g) kosztuje zaledwie 7,99 zł, co daje rewelacyjną cenę 1,33 zł za 100g. To idealna opcja dla osób, które spodziewają się wielu wizyt z hasłem "cukierek albo psikus".
- Dynie za grosze. Jeśli planujecie drążenie lampionów, kroki skierujcie do Lidla lub Aldi. Obie sieci zrównały cenę dyni luzem do 0,99 zł za kilogram, z tym że w Lidlu wymagane jest aktywowanie kuponu w aplikacji lojalnościowej (regularna cena to 1,99 zł).
- Imprezowe przekąski. Lidl rozbija bank promocją "2+1 za grosz" na wszystkie chipsy i chrupki (w tym kultowe duszki Monster Munch). Przy zakupie trzech paczek cena jednostkowa spada poniżej 5 złotych, deklasując tym samym konkurencję.
Gdzie na zakupy na Halloween 2026?
Ogólnym zwycięzcą naszego zestawienia pod kątem kompleksowości i opłacalności pełnego koszyka (wraz ze świeżą dynią) zostaje Lidl. Niemiecki dyskonter kusi doskonałą promocją 2+1 na słone przekąski i tanią dynią w aplikacji.
Jeśli jednak Waszym celem jest wyłącznie hurtowy zakup słodyczy do rozdawania dzieciom oraz zapas napojów gazowanych na imprezę, to Dino nie ma sobie równych. Różnica w cenie żelków (1,33 zł za 100g w Dino w porównaniu do ponad 3 i 4 zł u konkurencji) to przepaść, która mocno odciąży domowy budżet. Z kolei Aldi to świetny wybór, jeśli zależy Wam na szybkich zakupach w jednym miejscu bez konieczności zabawy w aplikacje (dynia za 0,99 zł dla wszystkich) oraz jeśli szukacie tematycznych, wyselekcjonowanych marek premium. Planując zakupy na 30 lub 31 października, pamiętajcie, by sprawdzić godziny otwarcia – większość sklepów, takich jak Aldi czy Lidl, wydłużyła w te dni godziny pracy aż do 23:00, by ułatwić zakupy spóźnialskim na ostatnią chwilę!