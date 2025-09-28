Zarabiaj na swojej posesji: InPost oferuje franczyzę, pozwalającą właścicielom działek zarabiać na ustawieniu paczkomatu, wykorzystując rosnące zapotrzebowanie na wygodne dostawy.

Potencjalne zarobki: Wynajem miejsca pod paczkomat może przynieść od 100 do 1000 zł miesięcznie, w zależności od atrakcyjności lokalizacji.

Wymagania i korzyści: Kluczowe warunki to całodobowy dostęp i zasięg sieci komórkowej, a paczkomaty ułatwiają odbiór paczek mieszkańcom i tworzą nowe miejsca pracy.

Wyzwania i przyszłość: Konieczne jest zapewnienie bezpiecznego terenu i energii elektrycznej, a InPost planuje dalszy rozwój sieci i modeli współpracy

Dynamiczny rozwój e-commerce sprawia, że Polacy coraz chętniej i częściej korzystają z dostaw paczek do automatów. Odpowiadając na te trendy, InPost postanowił jeszcze bardziej zagęścić swoją sieć, wprowadzając model franczyzowy. Inicjatywa ta umożliwia zarabianie na własnej posesji, a firmie pozwala docierać z usługami do miejsc, w których do tej pory dostęp był ograniczony. Jak podkreśla prezes InPostu, Rafał Brzoska, siłą projektu jest rozpoznawalna marka oraz rosnące zapotrzebowanie na szybkie i wygodne dostawy. Program jest skierowany do właścicieli gruntów w całej Polsce.

Franczyza InPost: na czym polega nowy model biznesowy?

Zasady współpracy w ramach nowego programu są proste i przejrzyste. Dzięki nowemu modelowi franczyzowemu właściciele gruntów mogą podpisać z InPostem umowę, która pozwala na ustawienie popularnego paczkomatu na ich terenie. Firma aktywnie poszukuje partnerów, którzy dysponują przestrzenią w strategicznych, często uczęszczanych punktach. Najbardziej pożądane są lokalizacje przy sklepach, stacjach benzynowych, osiedlach mieszkaniowych czy innych miejscach generujących duży ruch pieszy i samochodowy. Celem jest maksymalne ułatwienie klientom dostępu do usług, co przekłada się na większą popularność danego punktu i obopólne korzyści.

Ile można zarobić na paczkomacie i jakie warunki trzeba spełnić?

Kluczową kwestią dla potencjalnych partnerów są oczywiście zarobki oraz wymagania, jakie musi spełnić ich nieruchomość. Według danych przytaczanych przez wprost.pl, wynajem działki pod paczkomat to przychód od 100 do nawet 1000 zł miesięcznie. Ostateczna stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od oceny potencjału danej lokalizacji przez analityków InPost. Najwyższe kwoty dotyczą największych miast i najbardziej atrakcyjnych punktów, a najniższe – wsi i małych miejscowości. Podstawowe warunki techniczne, które trzeba spełnić, to zapewnienie dostępu do lokalizacji przez całą dobę oraz stabilny zasięg sieci komórkowej, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania automatu.

Korzyści i obowiązki: co jeszcze warto wiedzieć o współpracy?

Ustawienie automatu typu Paczkomat na posesji to nie tylko korzyści finansowe dla jej właściciela. To również realna wartość dodana dla lokalnej społeczności. Rozwój sieci urządzeń wpływa też na lokalny rynek pracy, ponieważ InPost zapowiada tworzenie nowych miejsc zatrudnienia w logistyce. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim ułatwienie w codziennym życiu – mogą szybciej i wygodniej odbierać oraz nadawać paczki, co ma szczególne znaczenie w miejscach o ograniczonym dostępie do usług pocztowych. Współpraca wiąże się jednak również z obowiązkami po stronie właściciela gruntu. Konieczne jest zapewnienie bezpiecznego, utwardzonego terenu, dostępu do energii elektrycznej oraz odpowiedniego oświetlenia w godzinach nocnych. Jak zapowiada prezes Rafał Brzoska, firma planuje dalsze rozszerzanie modeli współpracy, co ma jeszcze bardziej zwiększyć dostępność paczkomatów w całej Polsce.

