Paliwo już poniżej 6 zł/litr. Spełni się obietnica Donalda Tuska?

Paliwo po 5 zł, jak obiecał Tusk? Taki scenariusz jest możliwy, ale ma niewiele wspólnego z działaniami rządu

Jak podaje e-petrol.pl średnie ceny paliw spadły poniżej 6 zł, a na zachodzie kraju można tankować nawet po 5,60-5,70 zł/litr, z kolei przy supermarketach ceny mogą wynosić nawet 5,50 zł/litr. Czy to znaczy, że spełnia się obietnica Donalda Tuska w sprawie tanich paliw?

Jak mówi w rozmowie z Business Insider dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol, obecnie sytuacja na rynkach paliwowych jest stosunkowo stabilna. Istnieją co prawda ryzyka, takie jak obawy przed zaangażowaniem Iranu w konflikt na Bliskim Wschodzie, to zdaniem eksperta jest więcej argumentów za dalszymi obniżkami i tym samym spadkami cen paliw. Możliwe jest choćby zwiększenie produkcji przez kraje OPEC.

Zdaniem Boguckiego choć do cen paliw dojdzie, to raczej cena 5 zł/litr to mało realny scenariusz. Jak podkreślił, to "bardzo optymistyczne założenie" bo zakładałoby, że ceny paliw spadną nawet o 80 groszy, co w jego ocenie jest "nierealne".

Ceny paliw będą spadać

Obecnie na światowych rynkach ceny ropy spadają, na początku roku ropa brent kosztowała ok. 87 dolarów za baryłkę, teraz to ok. 71 dolarów. Do tego polska waluta jest dobrze wyceniania względem dolara (za który kupuje się w dużej mierze paliwo). Amerykańska waluta kosztowała na początku roku jeszcze nieco ponad 4 zł, a obecnie oscyluje na poziomie 3,80 zł.

Czy jest to więc zasługa Donalda Tuska? Jeszcze przed wyborami w 2023 roku ceny paliw spadły poniżej 6 zł, mimo, że ceny ropy na światowych rynkach nie spadły. Zmieniło się to po wyborach 15 października 2023 roku. Obecne ceny paliw w Polsce wynikają, jak wyżej wspomnieliśmy - z kursu dolara i cen ropy na rynkach, a nie bezpośrednich działań rządu.

Jak podaje e-petrol.pl obecnie średnio za olej napędowy zapłacimy 5,99 zł/litr, za benzynę 5,97 zł/litr.

