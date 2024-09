Tu kupisz paliwo za 4,99 zł za litr. Mega promocja w znanej sieci paliw

Mega promocja! Paliwo w Polsce poniżej 5 zł za litr

Paliwo w tak niespotykanie niskiej ceny będzie można kupić na stacji sieci Avia, która należy do Grupy Unimot. Promocja dotyczy stacji w Lublinie i objęte nią będą zarówno benzyna Pb95, jak i olej napędowy (ON). Avia informuje, że promocja odbędzie się na stacji przy ul. Czechowskiej 19A w godzinach od 16.00 do 18.00. Aby skorzystać z promocji, konieczna jest jednak rejestracja w aplikacji AVIA GO.

Aplikacja AVIA GO to program lojalnościowy dla stałych klientów. Za każde tankowanie oraz zakupy zrobione na stacji paliw, użytkownicy AVIA GO są nagradzani specjalnymi punktami, które następnie mogą wymienić na atrakcyjne nagrody lub zniżki. Aby pobrać aplikację, wystarczy odwiedzić sklep Google Play lub App Store na swoim urządzeniu mobilnym i wyszukać aplikację AVIA GO. Po zalogowaniu można od razu rozpocząć korzystanie z aplikacji. Obecnie, użytkownicy mogą skorzystać z nowego rozwiązania na stacjach własnych sieci AVIA (około 1/3 stacji pod marką AVIA w Polsce).

Ceny paliw coraz niższe

Według danych portalu e-petrol.pl ceny paliw w Polsce wynoszą obecnie około 6 zł i 3 gr za litr Pb95 oraz dwa grosze więcej za litr ON. Eksperci podkreślają, że coraz częściej można spotkać stacje oferujące paliwo w cenach wyraźnie niższych niż 6 zł za litr – szczególnie na terenie Lubelszczyzny, gdzie mamy najtańszą benzynę w kraju, i w województwie lubuskim, gdzie jest najtańszy olej napędowy.

Promocje na stacjach paliw w Polsce

Promocje na benzynę i olej napędowy na stacjach paliw zdarzają się coraz częściej. Takie akcje przeprowadza nie tylko Avia, która we wrześniu tego roku zaoferowała już tańsze paliwo w Poznaniu i Łodzi, ale też np. Circle K.

Do końca września na wybranych stacjach Orlenu na terenach dotkniętych powodzią, wszyscy klienci mogą kupić paliwa w niższej cenie, dotyczy to zarówno oleju napędowego, benzyny, jak i gazu: VERVA -20 gr/l, EFECTA -15 gr/l i LPG -10 gr/l. Rabat dotyczy zakupu maksymalnie 85 litrów paliwa VERVA i EFECTA. Bez żadnych ograniczeń można tankować LPG. Co bardzo istotne z możliwości tańszego tankowania można skorzystać wielokrotnie.Dodatkową zniżkę na zakup paliwa mają posiadacze Karty Dużej Rodziny.

