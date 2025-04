Emerytura to nie koniec? Coraz więcej seniorów wraca do pracy

Paliwowa hipokryzja: Sankcje to fikcja?

Od ogłoszenia "ceł wzajemnych" prezydenta USA Donalda Trumpa na niemal cały świat, rynek zaczął panikować, także w przypadku ropy naftowej. Dodatkowo podsyciła to decyzja OPEC+ o zwiększeniu produkcji od maja.

Obecnie na giełdzie towarowej w Nowym Jorku baryłka ropy Brent wyceniana jest na 65,5 dolarów, a ostatni raz tak niskie ceny były w 2021 roku. Jak prognozuje w rozmowie z money.pl zarządzający Polaris FIZ Dawid Czopek, jeśli nie dojdzie do dużej recesji, ceny ropy mogą spaść do ceny 60 dolarów za baryłkę, a w przypadku recesji nawet do 50 dolarów! To może doprowadzić do znacznego spadku cen paliw, także w Polsce.

Ropa co raz tańsza, paliwo po 5 zł co raz bardziej realne

Dawid Czopek cytowany przez money.pl prognozuje, że przy spadku ceny ropy do 60 dolarów za baryłkę, ceny benzyny 95 i oleju napędowego na stacjach w Polsce osiągną poziom około 5,50 zł za litr, a na stacjach przy supermarketach nawet 5,19-5,20 zł! Jeśli dojdzie do recesji i ceny spadną do 50 dolarów za baryłkę, ceny paliw mogą spaść nawet do 5 zł/litr.

Kiedy możemy spodziewać się takich spadków? Analityk rynku paliw portalu e-petrol.pl Dr Jakub Bogucki, w rozmowie z money.pl przestrzegł, że nie powinniśmy się spodziewać obniżek w perspektywie najbliższych dni, bo zmiany na rynku ropy odbijają się na cenach dla klientów w perspektywie co najmniej kilkunastu dni.

Zdaniem Boguckiego ceny powinny się ustabilizować na poziomie 6 zł za litr benzyny 95 i 6,10 zł za litr oleju napędowego, potanieć może jedynie autogaz. W dłużej perspektywie może dojść do spadków, ale analityk dodaje, ze należy czekać na reakcje innych państw i świata na amerykańskie cła. Jak dodaje analityk, spadek jest możliwy nie wcześniej niż za kilkanaście dni, a wiele zależy od tego na jakim poziomie ustabilizują się ceny ropy.

Ile wyniosą ceny paliw w przyszłym tygodniu?

W piątek portal e-petrol.pl opublikował cen paliw w przyszłym tygodniu. Według portalu średnie ceny wyniosą:

Benzyna 95 - 5,96-6,07 zł/litr

- 5,96-6,07 zł/litr Olej napędowy - 6,04-6,15 zł/itr

- 6,04-6,15 zł/itr Autogaz LPG - 3,06-3,12 zł/litr

Analitycy e-petrol.pl wskazują, że względem ubiegłego tygodnia benzyna 95 podrożała średnio o 4 grosze, średnia cena oleju napędowego utrzymuje się na podobnym poziomie, a o dwa grosze potaniał autogaz.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.