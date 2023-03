i Autor: SHUTTERSTOCK Papier toaletowy

Inflacja w Polsce

Papier toaletowy jeszcze droższy! Wszystko przez Unię Europejską?

Ceny papieru toaletowego rosną w oczach. Rolka papieru kosztuje już niemal 2 zł. Okazuje się, że to dopiero początek podwyżek. Wszystko przez przepisy Unii Europejskiej, które wymuszą ograniczenie tradycyjnej produkcji papieru toaletowego z drewna lub zastąpienie go innym surowcem. Zatem wszystko wskazuje na to , że papier toaletowy niebawem może być już dobrem luksusowym.