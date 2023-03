Papier toaletowy powyżej 30 zł! Ceny poszły w górę o 50 proc.

Ważne zmiany w 500 plus dla emerytów. Są tacy, którzy stracą

Z badania „Indeks cen detalicznych wynika, że ceny ręczników papierowych poszły w górę o prawie 60 proc., natomiast papieru toaletowego o prawie 50 proc. w ciągu ostatniego roku. Przyczyną tak drastycznego wzrostu cen są przerwane łańcuchy dostaw z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Do tego mamy coraz droższy gaz i chemię niezbędną do produkcji papieru oraz mniejsze dostawy celulozy z Azji.

Redakcja portalu wiadomoscihandlowe.pl sprawdziła ceny popularnych sieciach sklepów. W jednym z warszawskich supermarketów za rolkę ręczników papierowych należy zapłacić 28,79 zł, papier toaletowy pakowany po 8 szt. Kosztuje prawie 25 zł, natomiast za 12 rolek trzeba zapłacić ponad 33 zł. Artykuły te podrożały również w dyskontach. Papier toaletowy Queen Biały 8 rolek, który w grudniu 2020 roku kosztował w promocji „kup 2 płać mniej” 2,99 zł za paczkę przy zakupie dwóch i którego cena standardowa wynosiła 3,99 zł podrożał następnie do 5,99 zł, a teraz kosztuje 7,49 zł. Portal sprawdził też , ile kosztuje papier w sklepach internetowych. Okazało się, że w Frisco.pl mamy zarówno tani papier w cenie poniżej 10 zł za 8 rolek, ale też papier toaletowy Velvet za 39,95 zł za 12 szt!

Mniej papieru za tą samą cenę

Papier toaletowy jest nie tylko drogi, ale też jest go mniej. Zjawisko to określane jako downsizing dotyka coraz więcej produktów. Producenci nie chcąc zwiększać cen, obniżają ilość lub wagę produktu w opakowaniach. Niedawno pisaliśmy, że coraz mniej waży Ptasie Mleczko, kurczą się też kostki masła. To zjawisko dotyczy również papieru toaletowego. W sklepach można kupić np. papier Velvet Excellence sprzedawany w opakowaniach po 9 szt. Jeszcze niedawno ten sam produkt oferowany był jako 8+2, czyli w paczkach po 10 szt.

