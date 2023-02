Downsizing w Polsce

Co oznacza wyraz downsizing? W handlu to celowe zmniejszanie wag lub ilości produktów w opakowaniu lub zawartości głównych (droższych) składników w produkcie przy zachowaniu tej samej ceny, stosowane głównie w celu redukcji kosztów i zwiększenia zyskowności. W dobie gigantycznej inflacji i kryzysu energetycznego ten wyraz zyskuje na popularności. A nie bez przyczyny. Powód jego popularności jest prosty. Niestety, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie tego zabiegu w życie. W konsekwencji na półkach sklepowych coraz częściej pojawiają się produkty o mniejszej gramaturze. Chciałoby się powiedzieć, że mniejsze, ale w tej samej cenie, co dotychczas. Niestety tak się zwykle nie dzieje. Kupujemy mniej za więcej. Ale być może gdyby firmy nie stosowały downsizingu, to ceny w sklepach byłyby jeszcze wyższe niż obecnie. Co ciekawe, narzędzie te stosowane jest przez znane, wręcz kultowe marki. Choć ich właściciele mogą być przekonani, że to im nie zaszkodzi, to może okazać się jednak, że będą w błędzie. Klienci mogą poczuć się oszukani i świadomie rezygnować z zakupów produktów danej marki. Problem polega na tym, że firmy robią to po cichu. Nie ma żadnych kampanii informujących o konieczności stosowania downsizingu, by na przykład ratować znaną markę. Zobacz w galerii, któe produkty się zmniejszyły w ostatnim czasie. Lista może wielu zaskoczyć.

