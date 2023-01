Co się stało z Ptasim Mleczkiem? Zmniejszenie gramatury, a co z ceną? Firma wyjaśnia

Coraz lżejsze Ptasie Mleczko

Katarzyna Bosacka, autorka programu "Wiem, co jem" zauważyła, że Ptasie Mleczko waniliowe waży 340 g. - „Znów dwie kostki wyparowały, a cena ta sama albo wyższa”. Jak pisze Bosacka – legendarny produkt Wedla w 1994 roku ważył 500 g. Przez przez kolejne lata jego gramatura stale się zmniejsza. W 2018 r. było to 380 g, w 2020 - 360 g, a dziś 340 g. Przez niecałe 20 lat jego waga spadła aż o 160 gramów. Dzisiejsze opakowanie waży zaledwie 68 procent tego, co w latach 90 – pisze innpoland.

Wedel tłumaczy

Produkujący Ptasie Mleczko Wedel zapewnia, że wielkość kostek się nie zmieniła i są tak samo smaczne, chociaż opinie konsumentów są podzielone. Jak zauważa innpoland.pl zmniejszanie gramatury składu Ptasiego Mleczka zaczęły się, gdy właścicielem firmy został japoński koncern Lotte. Wedel już w 1991 roku trafił na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wtedy firma była o wiele większa, produkowała także słynne Delicje Szampańskie, ciastka, słone przekąski. Kiedy została przejęta przez PepsiCo, nowy właściciel Delicje sprzedał Danonowi, a zakłady E.Wedel trafiły do Cadbury. Sam zostawił sobie słone przekąski. W 2010 roku Cadbury łączyło się z innym koncernem – Kraft Foods. Obawiając się monopolu - Kraft Foods produkowało czekolady Milk, Komisja Europejska nakazała sprzedaż Wedla, firmę przejęli Japończycy

Downsizing – mniej produktu za tą samą cenę

Ptasie Mleczko to jeden z wielu odchudzonych produktów. Kilkanaście lat temu kostka masła ważyła ćwierć kilo, obecnie jest 200 g, ale zdarzają się ważące np.18 0g. W handlu nazywa się to downsizingiem. Jest to celowe zmniejszanie wagi lub ilości produktów w opakowaniu lub zawartości głównych (droższych) składników w produkcie przy zachowaniu tej samej ceny, Przykładów nie trzeba długo szukać na sklepowych pólkach. Wiele czekolad waży dziś nie 100 gramów, ale 90. Popularny mus owocowy dla dzieci to 80 g zamiast jak kiedyś 90 g. Zdarza się mąka o wadze 900 g zamiast kilograma, czy butelki napojów zawierające 0,9 litra. Kiedyś opakowanie herbaty w torebkach zawierało 100 sztuk, teraz reguła jest 90 albo mniej. Półkilowa kawa dziś waży 450 gramów. Podobne przykłady można mnożyć: makaron spaghetti zmniejszył się z 500 g do 400 g, soki z pozoru identycznych butelkach mają różne zawartości, chusteczek w opakowaniu jest 9 a nie 10 sztuk. Nawet popularna małpka to już nie jest „setka”- tylko 90 ml.

