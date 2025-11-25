Putin rozrywa Ukrainę i dzieli UE. Prof. Witold Modzelewski wyjaśnia [WIDEO]

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-11-25 13:03

W programie "Pieniądze to nie wszystko" zastępca redaktora naczelnego Super Expressu i szef Super Biznesu Hubert Biskupski gości ekonomistów i polityków, rozmawiając o bieżących sprawach ekonomicznych. We wtorek [25.11.2025] gościem programu będzie prof. Witold Modzelewski, prawnik i ekonomista. Tematem rozmowy będzie m.in. obecna sytuacja w wojnie na Ukrainie.

Profesor Witold Modzelewski w okularach i czarnej marynarce, z siwą brodą, uśmiecha się lekko do kamery. Na tle niebieskiego ekranu, ekspert będzie gościem programu Pieniądze to nie wszystko, gdzie na Super Biznes omówi sytuację wojenną w Ukrainie.

i

Autor: Kudelski Marek / Super Express Profesor Witold Modzelewski w okularach i czarnej marynarce, z siwą brodą, uśmiecha się lekko do kamery. Na tle niebieskiego ekranu, ekspert będzie gościem programu "Pieniądze to nie wszystko", gdzie na Super Biznes omówi sytuację wojenną w Ukrainie.

Pieniądze to nie wszystko. Gościem prof. Witold Modzelewski

Kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko" rusza we wtorek 25.11.2025 o 14:00, transmisję na żywo można oglądać na facebookowym profilu SuperBiznesu, oraz na kanale Super Expressu w serwisie YouTube. Gościem w studio Super Biznesu będzie prof. Witold Modzelewski. W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego zostaną poruszone bieżące tematy, w tym wojna na Ukrainie i trwające negocjacje pokojowe.

Transmisję można oglądać również poniżej:

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Ukraina żyłą złota dla polskiego e-commerce. Ogromny wzrost zamówień
QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce
Pytanie 1 z 15
Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL?
QUIZ PRL: „Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO