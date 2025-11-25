Putin rozrywa Ukrainę i dzieli UE. Prof. Witold Modzelewski wyjaśnia [WIDEO]

Pieniądze to nie wszystko. Gościem prof. Witold Modzelewski

Kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko" rusza we wtorek 25.11.2025 o 14:00, transmisję na żywo można oglądać na facebookowym profilu SuperBiznesu, oraz na kanale Super Expressu w serwisie YouTube. Gościem w studio Super Biznesu będzie prof. Witold Modzelewski. W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego zostaną poruszone bieżące tematy, w tym wojna na Ukrainie i trwające negocjacje pokojowe.

Transmisję można oglądać również poniżej: