Putin rozrywa Ukrainę i dzieli UE. Prof. Witold Modzelewski wyjaśnia [WIDEO]

W programie "Pieniądze to nie wszystko" zastępca redaktora naczelnego Super Expressu i szef Super Biznesu Hubert Biskupski gości ekonomistów i polityków, rozmawiając o bieżących sprawach ekonomicznych. We wtorek [25.11.2025] gościem programu będzie prof. Witold Modzelewski, prawnik i ekonomista. Tematem rozmowy będzie m.in. obecna sytuacja w wojnie na Ukrainie.
Kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko" rusza we wtorek 25.11.2025 o 14:00, transmisję na żywo można oglądać na facebookowym profilu SuperBiznesu, oraz na kanale Super Expressu w serwisie YouTube. Gościem w studio Super Biznesu będzie prof. Witold Modzelewski. W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego zostaną poruszone bieżące tematy, w tym wojna na Ukrainie i trwające negocjacje pokojowe.