Papierosy będą piekielnie drogie. Wiceminister finansów podał ceny

Ogromna podwyżka akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia udzielili w środę członkom sejmowej podkomisji ds. zdrowia publicznego informacji na temat działań zmierzających do ograniczenia spożycia wyrobów tytoniowych i alkoholu. "Ministerstwo Finansów zdecydowało się razem z ministrem zdrowia zmienić mapę akcyzową w odniesieniu do wyrobów tytoniowych" - powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Polska ma przedostatnie miejsce w Europie pod względem wysokości akcyzy i ceny papierosów. Neneman przekazał, że resort dwukrotnie spotkał się z przedstawicielami branży tytoniowej w związku z planami zmiany w akcyzie. Kilka dni wcześniej minister finansów Andrzej Domański poinformował, że planuje wzrost akcyzy na papierosy o 25 proc. w porównaniu do obowiązującego harmonogramu corocznych podwyżek do 2027 r. Z informacji przekazanych przez Nenemana wynika również, że resort finansów chce, by akcyzę nałożyć na wszystkie wyroby z nikotyną. "W tej chwili część wyrobów jest poza systemem" - zaznaczył. - "Proponujemy też 40-złotową opłatę od urządzeń do waporyzacji. Ona dotknęłaby zarówno jednozarówki jak i wielorazówki, czyli wszystkie urządzenia" - zapowiedział Neneman.

Ile będzie kosztować paczka papierosów?

Wiceminister Neneman przedstawił też szacunki dotyczące ceny papierosów, po planowanych zmianach w akcyzie - z założeniem, że producenci papierosów będą podnosili ceny jak do tej pory, o wskaźnik inflacji.

- "Paczka papierosów kosztowałaby 26-27 zł w 2027 r. To, co można przeczytać w gazetach, że będzie to 30 zł, nie jest prawdą" - powiedział Jarosław Neneman. Obecnie cena papierosów wynosi ok. 17-18 zł. Wiceminister Neneman poinformował jednocześnie podkomisję, że w tym roku nie są planowane dodatkowe obciążenia w zakresie akcyzy od alkoholu.

W posiedzeniu sejmowej podkomisji udział wzięli lekarze, terapeuci uzależnień i przedstawiciele branży tytoniowej. Krzysztof Łanda, lekarz z fundacji Watch Health Care zwrócił uwagę, że wysokość akcyzy powinna być uzależniona od szkodliwości danego produktu - tak, by mniej szkodliwe używki były obłożone mniejszą akcyzą.