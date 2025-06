Złoty lekko słabnie [11.06.2025]. Co dzieje się z polską walutą?

Decyzja papieża ws. proboszcza Bazyliki Mariackiej

Nieoficjalnie wiadomo, że papież zatwierdził odwołanie ks. Dariusza Rasia z funkcji proboszcza Bazyliki Mariackiej. Dekret dotarł już do nuncjusza apostolskiego w Warszawie, choć nie został jeszcze przekazany do Krakowa. To koniec trwającego ponad rok sporu, który rozpoczął się decyzją abp. Marka Jędraszewskiego z maja 2023 r.

Majątek Bazyliki Mariackiej

Parafia Wniebowzięcia NMP w Krakowie, do której należy Bazylika Mariacka, jest jedną z najzamożniejszych parafii w Polsce. Szacuje się, że jej majątek może być wart setki milionów złotych. To zasób, który obejmuje nie tylko samą świątynię z monumentalnym ołtarzem Wita Stwosza, ale również kamienice w samym sercu Krakowa – m.in. na placu Mariackim i przy ulicy Siennej.

Hotele, pensjonaty, grunty

Parafia prowadzi szereg komercyjnych działalności. W kamienicy przy ulicy Mikołajskiej mieści się hotel Wit Stwosz, a w Bronowicach funkcjonuje pensjonat „Pod Strzechą”. Dodatkowo parafia administruje ośrodkiem wypoczynkowo-rekolekcyjnym im. Karola Wojtyły w Zembrzycach. Choć każda z tych nieruchomości potencjalnie może generować wysokie przychody, niektóre – jak ustalono – regularnie przynoszą straty. Mimo to, jak wskazywał raport komisji po przeprowadzonej przez krakowską kurię kontroli, proboszcz ks. Dariusz Raś nie informował kurii o finansowym stanie obiektów.

Ukryta gotówka i nieścisłości w księgach

Do najpoważniejszych nieprawidłowości należało zatajanie informacji o gotówce w wysokości miliona złotych, którą poprzedni proboszcz pozostawił w sejfie. Informacja ta nie została ujęta ani w dokumentach przekazania parafii, ani w sprawozdaniach finansowych przesyłanych do kurii – również po wybuchu pandemii w 2020 r., kiedy to kuria prosiła o wykaz zabezpieczeń finansowych.

Podczas prac komisji kontrolnej odkryto również niezgodności między zapisami księgowymi a faktycznymi operacjami bankowymi. W księgach figurowały jedynie ogólne notatki, które nie pozwalały ustalić źródła i przeznaczenia środków, co budziło poważne zastrzeżenia.

Luksusowy samochód za bezcen

Na liście kontrowersyjnych decyzji finansowych znalazła się też sprawa samochodu Audi Q5. Auto zostało kupione przez hotel Wit Stwosz w leasingu za ponad 208 tys. zł, a po 35 miesiącach wykupione za 51,3 tys. zł – kwotę tę pożyczyła parafia. Dwa miesiące później samochód trafił w ręce ks. Rasia, który kupił go za tę samą kwotę, mimo że jego wartość rynkowa sięgała 200 tys. zł. Co więcej, transakcja nie została ujęta w dokumentach finansowych parafii.

Premie, obrót walutami i nieudokumentowane wydatki

Komisja ujawniła także inne niepokojące praktyki – wypłacanie „premii” po 10 tys. zł osobom prywatnym bez zawierania jakichkolwiek umów, a także obrót walutami na dużą skalę, bez wcześniejszej analizy czy wymaganych zgód ze strony kurii. W każdej parafii obowiązują limity transakcyjne (20–50 tys. zł), po przekroczeniu których niezbędna jest akceptacja władz archidiecezji. W tym przypadku działano poza systemem kontroli.

Władysław Kosiniak-Kamysz IMPACT 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.