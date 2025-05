Paszyk zapowiada gigantyczną inwestycję. "Największa na świecie fabryka"

Szczecin będzie liderem w produkcji wież wiatrowych. Paszyk ogłosił ogromną inwestycję

Krzysztof Paszyk, szef resortu rozwoju, poinformował Polską Agencję Prasową (PAP) o planowanym podpisaniu umowy między MRiT a spółką Windar Polska. Umowa dotyczy wsparcia w wysokości blisko 230 mln zł na budowę zakładu produkującego wieże do morskich turbin wiatrowych. Minister podkreślił, że będzie to największy producent tego typu elementów na świecie.

- W Szczecinie powstanie największy na świecie zakład budujący stalowe wieże do morskich turbin wiatrowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wesprze inwestycję spółki Windar Polska, należącej do hiszpańskiej firmy Windar Renovables pomocą na kwotę blisko 230 milionów złotych, w ramach programu wsparcia projektów inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. W środę podpiszę umowę dotyczącą tej pomocy – zapowiedział Krzyszof Paszyk.

Minister zaznaczył, że wsparcie inwestycji wyniesie blisko 230 milionów złotych, a nakłady inwestora przekroczą 650 mln zł. Zakład powstanie na wynajętej działce w szczecińskim porcie, gdzie Windar Polska planuje produkcję nawet 500 sekcji wieżowych rocznie.

- Na tych wieżach będą osadzane turbiny o mocy 14 MW. Mowa więc o ogromnych konstrukcjach o średnicy osiągającej 10 metrów, wysokości 50 metrów i masie 450 ton. Tak wielkie gabaryty uniemożliwiają transport tych elementów drogą lądową, dlatego wieże muszą być budowane w miejscu, skąd zostaną dostarczone drogą morską do docelowej lokalizacji – wyjaśnił Paszyk.

Zdaniem ministra, wsparcie MRiT znacząco przyczyni się do transformacji energetycznej Polski, pobudzi rozwój gospodarczy regionu i, w dłuższej perspektywie, całego kraju, angażując licznych kooperantów w proces produkcji wież.

Kolejne planowane inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe

Szef MRiT podkreślił, że to nie jedyna inwestycja związana z budową elementów do morskich elektrowni wiatrowych, która otrzymała wsparcie publiczne.

- Z pomocy ministerstwa rozwoju i technologii na kwotę ponad 376 milionów złotych skorzystało również polskie przedsiębiorstwo Baltic Towers, które uruchamia w Gdańsku zakład produkcji wież wiatrowych offshore. Nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ponad miliard złotych – dodał.

Paszyk zwrócił uwagę, że Morze Bałtyckie, dzięki swojej niewielkiej głębokości, jest doskonałym miejscem do budowy elektrowni wiatrowych. Plany inwestycyjne w tym obszarze są ambitne i wpisują się w potrzeby rozwoju polskiej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii.

- Nakłady państwa i skala zaangażowania biznesu w te inwestycje pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, ale mamy do wykonania wielką pracę w związku z wieloletnimi zaległościami. Dotyczy to m.in. unowocześnienia polskich sieci energetycznych, bez czego wykorzystanie w pełni potencjału morskiej energetyki wiatrowej będzie niemożliwe. Pamiętajmy, że zwiększenie udziału taniej energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym pozwoli obniżyć ceny prądu, co jest postulatem nie tylko odbiorców detalicznych, ale również przedsiębiorstw, dla których stanowi to warunek rozwoju – podkreślił minister.

Inwestycje w OZE priorytetem rządu

Według informacji przekazanych przez MRiT, na mocy podpisanych umów, południowokoreańska firma SK Nexilis otrzyma 545 mln zł wsparcia na budowę zakładu produkcji folii miedzianej w Stalowej Woli, inwestując blisko 2,7 mld zł. Ministerstwo udzieliło również pomocy o wartości blisko 1,5 mld zł spółce Ionway (belgijsko-niemiecki inwestor), która w Radzikowicach i Goświnowicach koło Nysy uruchamia zakłady wytwarzające materiały katodowe do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Spółka zainwestuje na ten cel ponad 7 mld zł.

Ministerstwo informuje, że budżet rządowego programu wsparcia wynosi 5 mld zł, a MRiT planuje przyznać pomoc na kolejne inwestycje. Szacowana wartość nakładów poniesionych przez przedsiębiorców, którzy skorzystają z programu, to ponad 21 mld zł.

Minister Paszyk odniósł się również do przyjętej przez rząd nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która ma chronić polskie firmy przed nieuczciwą konkurencją podmiotów spoza UE w przetargach publicznych.

- Chodzi o nieuczciwe praktyki stosowane przez podmioty pochodzące z takich krajów jak Chiny, Indie czy Turcja. Kończymy z praktyką nadmiernej otwartości. To od ogłaszającego przetarg będzie zależało, czy i na jakich warunkach do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy z państw trzecich – powiedział Paszyk.

Dodał, że w ostatnich latach w przetargach pojawiało się wielu nieuczciwych przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, którzy korzystali z subwencji w swoich krajach, oferując ceny dumpingowe.

Minister uważa, że zmiana ta jest szczególnie ważna w kontekście wielkiego planu inwestycyjnego zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska.

- Przed nami m.in. wielkoskalowe inwestycje drogowe i kolejowe, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także elektrowni jądrowych. Zresztą spójrzmy na wartość zamówień publicznych zrealizowanych tylko w ubiegłym roku – wydaliśmy na nie pół biliona złotych, czyli blisko 10 proc. PKB. To pokazuje, o jak wielkich środkach mówimy. Warto zadbać, żeby trafiały one do polskich, uczciwie pracujących firm – podkreślił Paszyk.

Fabryka Windar Polska powstanie na wyspie Ostrów Grabowski, na 17-hektarowej działce na terenach portowych. Inwestorem jest hiszpańska Windar Renovables, a budowę poprowadzi PORR – spółka należąca do austriackiej grupy budowlanej. Najważniejszą częścią zakładu będzie budynek z czterema liniami produkcyjnymi wież wiatrowych o łącznej powierzchni ponad 47 tys. m kw., w którym znajdzie się również magazyn surowców. Obok zaplanowano mniejszy budynek pomocniczy, a ponad 3 ha zajmą place składowe. W projekcie uwzględniono także drogi dojazdowe i parking na 100 samochodów.

