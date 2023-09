i Autor: Paweł Skraba/Super Express Juliusz Bolek

Energetyka

Ekspert: inwestycje w morskie farmy wiatrowe na wagę złota

Już w październiku 2023 roku ruszą prace budowlane lądowej części terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, a zakończyć się mają na przełomie 2024 i 2025 roku. Terminal zlokalizowany na powierzchni blisko 20 hektarów ma pełnić funkcję przeładunkową i umożliwiać składowanie kluczowych elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty i gondole. – Patrząc na aktualną ilość łącznej wyprodukowanej energii z wiatru i oczekiwaniom co do tej pozyskanej tylko na morzu, można wyciągnąć jeden wniosek: każda inwestycja w morskie farmy wiatrowe i infrastrukturę do ich budowy jest na wagę złota – komentuje Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.