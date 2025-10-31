Od 12.11.2025 Ryanair akceptuje tylko cyfrowe karty pokładowe – odprawa online i aplikacja będą obowiązkowe.

Zmiana obniży koszty i ceny biletów, a także zaoszczędzi 300 ton papieru rocznie.

Większość pasażerów już korzysta z cyfrowych kart, a data wprowadzenia została przesunięta, by uniknąć chaosu.

Pasażerowie bez smartfona dostaną darmową papierową kartę na lotnisku, po wcześniejszej odprawie online.

Cyfrowa rewolucja w Ryanair

Ryanair ogłosił, że od 12 listopada 2025 r. będzie akceptować wyłącznie cyfrowe karty pokładowe. Zmiana oznacza, że pasażerowie muszą odprawić się przez internet, a następnie pobrać kartę pokładową w aplikacji Ryanair. Papierowe wersje dokumentów nie będą już przyjmowane przy wejściu na pokład.

Jak poinformowano, „wszyscy pasażerowie Ryanair nadal będą otrzymywać e-maile z przypomnieniem o odprawie przez internet na 48 i 24 godziny przed odlotem”. Nowy system ma uprościć proces podróżowania i zwiększyć wygodę pasażerów.

Dlaczego linia wprowadza zmiany?

Decyzja przewoźnika nie jest przypadkowa. Z danych Ryanair wynika, że ponad 80% pasażerów już korzysta z cyfrowych kart pokładowych. Wdrożenie nowego rozwiązania ma więc ujednolicić proces obsługi oraz przynieść szereg korzyści – zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych.

Jak informuje linia, cyfrowe karty pokładowe obniżą koszty lotniskowe i ceny biletów, a także przyczynią się do poprawy jakości obsługi podróżnych. Dodatkowym atutem jest aspekt środowiskowy – zmiana pozwoli ograniczyć zużycie papieru o 300 ton rocznie, co wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju przewoźnika.

Zmiana z opóźnieniem

Pierwotnie Ryanair planował wprowadzenie tej zmiany 3 listopada, jednak termin został przesunięty. Powodem była przerwa śródsemestralna w brytyjskich szkołach, czyli okres wzmożonych podróży. Przesunięcie miało na celu uniknięcie chaosu i zapewnienie płynnego przejścia na nowy system po zakończeniu tego ruchliwego czasu.

Co z pasażerami bez smartfona?

Nie wszyscy podróżni będą mogli skorzystać z elektronicznej formy karty pokładowej. Ryanair przewidział jednak wyjątki. W sytuacjach, gdy pasażer nie posiada smartfona lub nie ma dostępu do aplikacji, będzie mógł otrzymać papierową kartę pokładową przy stanowisku odprawy na lotnisku.

Jak potwierdziła linia, taka karta zostanie wydana bezpłatnie, pod warunkiem że odprawa została wcześniej dokonana online. Rozwiązanie to obejmuje również loty z Maroka, gdzie lokalne przepisy wymagają posiadania drukowanych dokumentów podróży.

