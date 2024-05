Wielka podwyżka płacy minimalnej w 2025 roku

- Minimalne wynagrodzenie powinno wynosić 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - proponuje ministra pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Taka podwyżka oznacza spełnienie ponad miarę postulatów związków zawodowych i dyrektyw unijnych. Te słowa wywołały popłoch wśród pracodawców. Pracodawcy chcą, by po wprowadzeniu w życiu dyrektywy PE płaca minimalna w 2025 roku wyniosła 4,3 tys. zł (czyli pozostała bez zmian po podwyżce z 1 lipca 2024 roku). Z kolei związki zawodowe proponują 4650 zł (podwyżka o 350 zł). Jeśli plan ministry zostałby przegłosowany, minimalna płaca wynosiłaby 5150 zł.

"Jeśli ta zapowiedź się potwierdzi, oznaczałoby to wzrost płacy minimalnej od 2025 r. o ok. 850 zł (19,7 proc.), do poziomu 5150 zł miesięcznie" - napisał w serwisie X główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski

Pensja minimalna wkrótce wzrośnie o 20 proc. do ponad 5 tys. zł?

Prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, prof. Sławomir Dudek napisał na platformie X:

- Mamy pierwsze testowanie opinii publicznej i to z armaty. Dyrektywa UE rekomenduje krajom UE aby płaca minimalna wynosiła ok. 50% średniej płacy lub 60% tzw. mediany płacy. Jest to rekomendacja, a nie przymusowe rozporządzenie. W Polsce od dawna ta rekomendacja jest spełniona (…) Zapowiedź (…)"aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 60% przeciętnego wynagrodzenia, to jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego" to jakaś kompletna aberracja. Albo resort pracy pomylił "medianę ze średnią" co jest kompletną merytoryczną kompromitacją. Albo resort wie co to jest mediana i "naciąga fakty z dyrektywy" w przekazie publicznym, korzystając z tego, że przeciętny odbiorca nie rozróżnia tych terminów (…) Ale jeżeli druga opcja, to fatalnie do kwadratu. Bo oprócz naciągania terminologii, podpuszczania "że niby dyrektywa" decydenci szykują tsunami dla przedsiębiorców. Szykują przedsiębiorcom skok płacy minimalnej o prawie 20% - podaje w mediach społecznościowych ekonomista.

W dalszej części podano kwotę płacy minimalnej 2025, gdyby zapowiedź rządu była prawdziwa: 5150 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę kolejne dane GUS o średnich wynagrodzeniach, pensja minimalna w 2025 r. byłaby jeszcze wyższa niż wskazane wcześniej 5150 zł.

No to przedsiębiorcy muszą zapiąć pasy, rollercoaster z ustalaniem płacy minimalnej ruszył z kopyta. Mamy pierwsze testowanie opinii publicznej i to z armaty.Dyrektywa UE rekomenduje krajom UE aby płaca minimalna wynosiła ok. 50% średniej płacy lub 60% tzw. mediany płacy. Jest… https://t.co/bIRl1cuA4n— Sławomir Dudek (@DudSlaw) May 21, 2024

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.