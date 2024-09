Pensje mocno w górę. Najnowsze dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2024

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące tak zwanej średniej krajowej, czyli przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w sierpniu 2024 roku. GUS podaje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie, czyli średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2024 r. w porównaniu z sierpniem 2023 roku. wzrosło nominalnie o 11,1% i wyniosło 8189,74 zł brutto. Ale w zestawieniu miesiąc do miesiąca sytuacja wygląda już inaczej. GUS informuje, że w sierpniu 2024 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do lipca 2024 roku o 1,1%. Co wpłynęło na takie dane? GUS tłumaczy, że spadek wynagrodzeń jest efektem zmniejszenia skali wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. premii i nagród w tym motywacyjnych, kwartalnych i półrocznych, jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składnikówwynagrodzeń).

Co wpływa na średnią krajową pensję

Jak wylicza się tak zwaną średnią krajową płacę? Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw – to stosunek ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 9 osób, do przeciętnej liczby zatrudnionych osób w danym okresie. Zatem w puli tej znajdują się pracownicy każdego szczebla. A wiadomo, że pensja prezesa firmy jest nieporównywalna tak naprawdę z wynagrodzeniem miesięcznym pracownika najniższego szczebla.

Mamy też najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może w ogóle zaoferować legalnie zatrudnianemu etatowemu pracownikowi. Najniższe miesięczne wynagrodzenie w Polsce obecnie wynosi 4.300 zł (około 3 261,53 zł netto).

QUIZ PRL. Lektury szkolne w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak miała na imię para głównych bohaterów z powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”? Jaś i Małgosia Staś i Nel Jacek i Agatka Dalej