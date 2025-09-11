Pepco wycofuje 3 produkty: czapkę niemowlęcą, kurtkę niemowlęcą i balony serca z powodu zagrożeń bezpieczeństwa (zadławienie, N-nitrozoaminy).

Natychmiast zaprzestań używania: Klienci powinni zwrócić te produkty do dowolnego sklepu Pepco.

Pepco gwarantuje pełny zwrot kosztów zakupu, nawet bez dowodu.

Decyzja sieci wynika z kontroli jakości, a nie reklamacji.

Pepco wycofuje produkty ze sprzedaży

Pepco, posiadające w Polsce ponad 1,4 tys. sklepów, poinformowało o wycofaniu trzech artykułów, które nie spełniły wymogów bezpieczeństwa. Sieć podkreśla, że decyzja wynika z troski o zdrowie i życie klientów.

Pierwszym z zakwestionowanych produktów jest czapka niemowlęca PLU 603500, która nie spełnia normy EN 17394-3:2021. Badania wykazały, że w przypadku oderwania drobnych elementów istnieje ryzyko zadławienia. Podobne zagrożenie było powodem wcześniejszego wycofania innego artykułu – kurtki niemowlęcej chłopięcej PLU 614536, która zniknęła ze sprzedaży niecały miesiąc temu.

Trzecim produktem, który został usunięty z oferty, są balony serca 8 szt. VD PLU 599441. Testy laboratoryjne potwierdziły, że przekraczają one dopuszczalny poziom N-nitrozoamin. Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2009/48/WE takie materiały nie mogą znajdować się w zabawkach przeznaczonych dla dzieci.

Komunikat Pepco do klientów

Sieć wyraźnie zaznacza, że wszystkie osoby, które nabyły wycofane produkty, powinny natychmiast zaprzestać ich użytkowania. Artykuły można oddać w dowolnym sklepie Pepco w całej Polsce.

Firma gwarantuje zwrot pieniędzy bez względu na to, czy klient posiada dowód zakupu. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: „Prosimy o zwrot oraz odbiór pełnej kwoty za jego zakup”.

Bezpieczeństwo priorytetem Pepco

Przedstawiciele Pepco przypominają, że wycofanie produktów to standardowa procedura w przypadku wykrycia niezgodności z obowiązującymi normami. Jak podkreślono, decyzja nie wynika z pojedynczych reklamacji, lecz z systematycznej kontroli jakości.

Sieć, znana z szerokiego asortymentu odzieży i artykułów do domu w atrakcyjnych cenach, apeluje do klientów o czujność i sprawdzenie, czy posiadają zakwestionowane produkty.

