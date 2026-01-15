PGE powołało nowego prezesa i wiceprezesa! Kim są Dariusz Lubera i Katarzyna Rozenfeld?

Dariusz Lubera został powołany na stanowisko prezesa PGE, a Katarzyna Rozenfeld obejmie funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych.

Lubera wcześniej pełnił funkcję p.o. prezesa PGE oraz był wieloletnim prezesem Taurona.

Katarzyna Rozenfeld ma doświadczenie jako wiceprezes ds. handlowych Taurona oraz w zarządzie Vatenfall Polska.

Dariusz Lubera przejmuje stery w PGE po Dariuszu Marcu

Rada nadzorcza PGE wybrała nowego prezesa -Dariusza Luberę. Spółka oficjalnie poinformowała o tym wyborze, który wszedł w życie 15 stycznia. Równocześnie ogłoszono, że Katarzyna Rozenfeld obejmie stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych.

Lubera nie jest nową twarzą w PGE. Do niedawna pełnił funkcję p.o. prezesa, na którą został delegowany 8 grudnia 2025 roku przez radę nadzorczą. Decyzja ta zapadła po odwołaniu poprzedniego prezesa, Dariusza Marca. Warto podkreślić, że Lubera dołączył do rady nadzorczej zaledwie kilka dni wcześniej, 4 grudnia, na wniosek Ministra Aktywów Państwowych. Przed objęciem funkcji prezesa zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej.

Dariusz Lubera to postać z bogatym doświadczeniem w sektorze energetycznym. Przez wiele lat, w okresie 2008-2015, sprawował funkcję prezesa Taurona, gdzie w 2010 roku wprowadził tę spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, Lubera przewodniczył Polskiemu Towarzystwu Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Katarzyna Rozenfeld dołączy do zarządu PGE jako wiceprezes

Z dniem 19 stycznia, Katarzyna Rozenfeld dołączy do zarządu PGE jako wiceprezes ds. operacyjnych. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje stanowisko wiceprezeski ds. handlowych w Tauronie, a wcześniej zasiadała w zarządzie Vatenfall Polska.

PGE Polska Grupa Energetyczna to największe przedsiębiorstwo elektroenergetyczne w Polsce, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest kluczowym dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w kraju. Skarb Państwa posiada większościowy pakiet akcji PGE, wynoszący niecałe 61%.

