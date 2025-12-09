• Rada Nadzorcza PGE odwołała prezesa Dariusza Marca i wiceprezesa Macieja Górskiego, nie podając oficjalnych przyczyn.

• Obowiązki prezesa przejął Dariusz Lubera, doświadczony menedżer, który w latach 2008-2015 kierował Tauronem.

• Zmiany w zarządzie PGE nastąpiły po ogłoszeniu 6,5 mld zł straty netto po trzech kwartałach 2025 r., co wpłynęło na spadek kursu akcji spółki.

• Nowy p.o. prezesa, z jego doświadczeniem, może być kluczowy dla PGE w obliczu presji inwestycyjnej i wyzwań rynkowych.

PGE zmienia prezesa. rada nadzorcza podjęła decyzję

Rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej odwołała Dariusza Marca ze stanowiska prezesa spółki. Jednocześnie odwołany został również wiceprezes ds. operacyjnych Maciej Górski. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że uchwała nie wskazuje powodów roszad personalnych.

Do czasu wyboru nowego szefa zarządu obowiązki prezesa przejął Dariusz Lubera. Został on delegowany do wykonywania zadań członka zarządu na okres do 3 miesięcy, czyli w formule czasowego pełnienia funkcji.

Kim jest Dariusz Lubera

Nowy p.o. prezesa to menedżer dobrze znany w sektorze energetycznym. Dariusz Lubera przez lata kierował Tauronem, stojąc na czele spółki w latach 2008–2015. To on odpowiadał m.in. za wejście Taurona na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Do rady nadzorczej PGE trafił 4 grudnia 2025 r., na wniosek Ministra Aktywów Państwowych.

Jego doświadczenie w dużych grupach energetycznych może być kluczowe w czasie, gdy PGE mierzy się z presją inwestycyjną i wymagającym otoczeniem rynkowym.

Odwołanie Dariusza Marca i sytuacja spółki

Dariusz Marzec pełnił funkcję prezesa od 18 marca 2024 r. Wcześniej był w zarządzie PGE jako wiceprezes ds. rozwoju w latach 2013–2016. Zmiana na stanowisku nastąpiła bez publicznego uzasadnienia, co zwiększyło spekulacje inwestorów.

W dniu decyzji kurs spółki na otwarciu sesji spadł o 2,1 proc. W ciągu dnia pojawiły się nieoficjalne doniesienia o możliwych roszadach w zarządzie, a na zamknięciu akcje traciły 2,37 proc.

Wynik PGE po trzech kwartałach 2025 r.

Tło decyzji stanowią również najnowsze liczby. Po trzech kwartałach 2025 r. grupa zanotowała 10,3 mld zł zysku EBITDA, ale jednocześnie wykazała 6,5 mld zł straty netto. Sam III kwartał 2025 r. przyniósł poprawę: ponad 2,6 mld zł EBITDA oraz ponad 540 mln zł zysku netto. PGE pozostaje największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, dostarczającym energię elektryczną i ciepło. Skarb Państwa kontroluje blisko 61 proc. akcji spółki notowanej na GPW.

PTNW - Modzelewski