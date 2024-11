PGG szaleje z promocjami. Takich upustów dawno nie było. Niemcy wracają do węgla

Majątek Donalda Trumpa. Z milionami dolarów w gotówce wejdzie do Białego Domu?

Trump wygrywa. Bitcoin do dolara podrożał o niemal 80 procent

Niemcy wracają do węgla. Składy węgla nie spieszą się z promocjami

W ocenie portalu bizblog.spidersweb, takie ceny oznaczają powrót do cen sprzed kryzysu energetycznego. Jak wylicza portal "tona ekogroszku przed wakacjami letnimi w 2021 r. kosztowała właśnie jakieś 800-900 zł". Tymczasem, portal zauważa przy tym, że inne spółki węglowe utrzymują stare ceny.

"Żadnych modyfikacji i zmian nie uświadczymy za to przeglądając ofertę Węglokoksu Kraj. Ta spółka zdecydowanie najrzadziej sięga po jakiekolwiek promocje i obniżki cenowe. Dalej groszek Bobrek plus luzem jest za 1537,50 zł. Za groszek Sobieski luzem z kolei trzeba dać 1722 zł, a za ten workowany 1968 zł. Węgiel orzech i kostka są w takiej samej cenie 1752,75 zł." - porównuje ceny z PGG portal.

Na składach opału jest drożej niż w spółkach wydobywczych. Według portalu, np. Eco Centrum Siemianowice Śląskie proponuje workowany ekogroszek Energoret za 1750 zł.

"Jest też w ofercie groszek II w workach - za 1450 zł. Z kolei Wyroby Węglowe Prestige z Bytomia proponują ekogroszek Classic za 1489 zł, ekogroszek Premium za 1589 zł i ekogroszek Platinium za 1629 zł. Dostarczamy węgiel własnym transportem (do 150 km) oraz kurierem na terenie całego kraju - informuje bytomski skład węgla, portal.

Tymczasem jak informuje na platformie X, Aleksandra Fedorska ekspertka zajmująca się m.in. polityką gospodarczą i energetyczną Niemiec.

"Niemcy w październiku węglem stały! W minionym miesiącu 29% prądu w Niemczech wyprodukowano z wegla. Jest to najwyższy wynik w tym roku. Dane te pochodzą z »Energy-Charts«, jest to ranking Fraunhofer-Instituts für Solarenergie (ISE). Powodem była wysoka cena gazu. Eksperci przewidują wzrost udziału węgla w produkcji energii elektrycznej w Niemczech do konca roku." - czytamy w poście.

Forum Energii wskazuje, że realne wydobycie surowca w 2024 roku sięgnie w Polsce niecałych 34 mln ton. Dla porównania: mniej więcej tyle samo węgla kamiennego wydobywano w Wielkiej Brytanii w 1999 roku (37 mln ton). W brytyjskim górnictwie pracowało wtedy… 10 tys. osób". Koszt wydobycia tony węgla w Polsce w sierpniu tego roku sięgnął 824 zł. Dla porównania: koszt wydobycia tego surowca w USA wynosił (wg raportu firmy węglowej Peabody Energy) 160 złotych/tona, czyli 5x mniej".

W ocenie portalu bizblog.spidersweb, "to najgorszy rok w historii polskiego górnictwa. Miesięczne wydobycie i sprzedaż węgla nie potrafi wskoczyć na poziom ponad 4 mln t, co jeszcze parę lat temu było minimalnym standardem".

Quiz. Kto nakręcił ten hit z czasów PRL-u? My podajemy tytuł, ty nazwisko reżysera Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Reżyserem "Czterdziestolatka", jest: Stanisław Bareja Jerzy Gruza Roman Polański Dalej