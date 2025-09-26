Piątkowe obrady Sejmu. W planach m.in. układy zbiorowe pracy i obowiązkowe kaski na hulajnogi

W piątek 26 września, po godzinie 9:00, Sejm wznowił obrady, a na agendzie znalazły się m.in. rządowy projektem ustawy o układach zbiorowych pracy, a także nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. W harmonogramie obrad wpisano również zmiany w Kodeksie wykroczeń oraz Kodeksie karnym, mające na celu ochronę funkcjonariuszy publicznych.

  • Wśród omawianych projektów przez Sejm znajdują się te dotyczące prawa pracy i bezpieczeństwa na drogach.
  • Zmiany w Kodeksie karnym mają na celu wzmocnienie ochrony funkcjonariuszy publicznych.
  • Planowane jest uruchomienie Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM), który zapewni dostęp do statystyk cen transakcyjnych mieszkań.

Sejm obraduje nad zmianami w układach zbiorowych i obowiązkiem noszenia kasków na hulajnodze

Po godzinie 9:00 w piątek, Sejm ponownie rozpoczął obrady, a w planach jest przeprowadzenie serii istotnych głosowań. Jednym z kluczowych punktów jest wybór Przemysława Kuny na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

Sejm zajmie się również rządowym projektem ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Celem tej ustawy jest ułatwienie zawierania i rejestrowania układów zbiorowych pracy, co ma przyczynić się do ich promowania i rozwoju. 

Kolejnym ważnym punktem obrad jest rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nim, dzieci do 16. roku życia będą musiały nosić kaski podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Dodatkowo, projekt ten zakłada zwiększenie mobilności młodych osób, umożliwiając uzyskanie prawa jazdy kategorii B po ukończeniu 17 lat. 

W planach obrady nad zabezpieczeniem funkcjonariuszy publicznych, oraz Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM)

Sejm zajmie się również rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt ten ma na celu wzmocnienie ochrony funkcjonariuszy publicznych, takich jak policjanci, strażacy czy ratownicy medyczni. Ochroną mają być objęte również osoby, które narażają swoje życie i zdrowie, pomagając innym. Kary za naruszenie nietykalności tych osób wzrosną z 3 do 5 lat. 

Na koniec, zaplanowano debatę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Projekt ten ma na celu uruchomienie bezpłatnego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Narzędzie to umożliwi każdemu bezpłatny dostęp do aktualnych i wiarygodnych statystyk dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości w Polsce. 

