Piekarnik do domu: jaki rodzaj wybrać?

Piekarniki na miarę Twoich potrzeb

Wybierając piekarnik do kuchni, na samym początku należy zmierzyć się z szerokim wyborem dostępnych rodzajów oraz funkcji, w które są wyposażone. Aby wybrać ten, który będzie odpowiadał na Twoje potrzeby, koniecznie rozważ, na jakich cechach urządzenia zależy Ci najbardziej. Jakie potrawy przygotowujesz najczęściej, i jakie tryby oraz programy będą najbardziej pomocne. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wybór wielkości piekarnika. Każdy rodzaj piekarnika charakteryzuje się innymi funkcjonalnościami. Nie oznacza to jednak, że musisz zrezygnować z jednych cech dla innych.

Piekarniki ASKO zostały zaprojektowane tak, by tworzyły kompatybilny system, który będzie odpowiedzią na indywidualne potrzeby konsumenta. W ofercie marki dostępne są 4 rodzaje piekarników w pojemnościach od 73 do 50 litrów. Wszystkie piekarniki możesz dowolnie łączyć w jeden system. Wybór więcej niż jednego piekarnika, pozwala na dobór rodzaju i funkcjonalności do własnych oczekiwań. Wystarczy wybór odpowiedniego rozmiaru oraz jednej z linii wzorniczych.

Twórz kompatybilny system różnych urządzeń kuchennych

Piekarniki ASKO możesz połączyć w spójny system również z innymi urządzeniami kuchennymi marki – mikrofalówką, ekspresem do kawy bądź szufladami do podgrzewania lub do pakowania próżniowego. Te ostatnie to wyjątkowy produkt, który rozszerza funkcjonalności piekarników ASKO. Szuflad grzewczych można używać do podgrzewania talerzy lub filiżanek przed serwowaniem posiłku lub do powolnego gotowania potraw. Mieści aż do 20 talerzy o średnicy 28 cm. Natomiast szuflada do pakowania próżniowego pozwala korzystać z zaawansowanych technik gotowania we własnym domu. Może być wykorzystywana do gotowania metodą Sous Vide, a także do pakowania i porcjowania żywności. Obydwa rodzaje szuflad dostępne są w dwóch liniach wzroniczych, abyś z łatwością mógł zestawić je z piekarnikami i innymi urządzeniami marki o tym samym wykończeniu.

Linie wzronicze ASKO – Elements oraz Craft

Wszystkie urządzenia ASKO wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz ponadczasowe, nowoczesne wzornictwo. Piekarniki marki dostępne są w dwóch liniach wzorniczych – Elements oraz Craft, które są eleganckim dopełnieniem każdej kuchni. Linię Elemets wyróżniają w pełni szklane fronty oraz dotykowy pełnokolorowy wyświetlacz. Piekarniki z linii Elements dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych – w kolorze czarnego szkła oraz perłowego szarego szkła, który jest nowością w ofercie marki. W zależności od oświetlenia kolor szkła zmienia swoją barwę. Efekt ten nadaje urządzeniu unikatowy charakter. Linia Craft stworzona jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Charakteryzuje ją jednoczęściowa bezszwowa rama oraz metalowe pokrętła i kolorowy wyświetlacz. Urządzenia z linii Craft dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej stali oraz w naturalnym kolorze stali nierdzewnej.

W ofercie ASKO dostępne są 4 rodzaje piekarników: konwekcyjno-parowy, pyrolityczny, mikrofalowy kombi oraz piekarnik 5w1. Sprawdź, czym wyróżnia się każdy z nich.

Piekarnik konwekcyjno-parowy

To połączenie funkcji charakterystycznych dla piekarników parowych oraz efektywności piekarnika konwekcyjnego. Piekarniki konwekcyjno-parowe ASKO wyposażone są we wbudowany generator pary, który wtłacza parę do wnętrza urządzenia. Zastosowana technologia Pure Steam oddziela skondensowaną wodę od pary, wykorzystując do pieczenia wyłącznie suchą parę, która pozwala na osiągnięcie jeszcze większej chrupkości i kruchości potraw. Wbudowany generator pary to także łatwość czyszczenia urządzenia, dzięki wykorzystaniu pary.

Zastosowanie pary w piekarniakch pozwala na wydobycie smaku z potraw, przy jednoczesnym zachowaniu ich soczystości i chrupkości. To także jeden z najzdrowszych sposobów gotowania – gwarantuje do 22% więcej witamin i do 36% mniej tłuszczów. Pieczenie na parze to również sposób na poszukiwanie nowych smaków i wzniesienie potraw na wyższy, bardziej profesjonalny poziom. Szereg automatycznych programów pieczenia sprawia, że gotowanie jest to o wiele łatwiejsze. Jednym z nich jest program Sous Vide, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza gotowanie w próżni. Metoda ta wymaga gotowania produktów w próżniowym worku, który umieszcza się w wodzie. Jej temperatura jest bardzo precyzyjnie kontrolowana i nie przkracza 100°C. Czas gotowania wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin. Dzięki temu procesowi danie jest równomiernie ugotowane, a produkty zachowują soczystość. Dodatkowo piekarniki ASKO wyposażone są w termosondę umożliwiającą programowanie temperatury oraz jej stałą kontrolę.

Piekarnik pyrolityczny

Pyroliza to proces suchej destylacji zachodzący poprzez działanie bardzo wysokiej temperatury bez dostępu do tlenu. Jej zastosowanie w piekarniach pyrolitycznych ASKO pozwala na dokładne samoczyszczenie urządzenia. Dzięki temperaturze dochodzącej do 465°C resztki jedzenia i zabrudzenia wewnątrz urządzenia ulegają zwęgleniu, które z łatwością wytrzesz po ostudzeniu piekarnika. To skuteczna forma czyszczenia, która sprawdzi się do nawet najbardziej opornych zabrudzeń.

Piekarniki pyrolityczne ASKO posiadają szereg automatycznych programów i trybów pieczenia, dzięki czemu znajdą szerokie zastosowanie w każdej kuchni. Wśród programów znajdziesz te bardziej tradycyjne jak termoobieg, czy fachowe jak program STEPBAKE, czyli pieczenie krok po kroku polegające na zaprogramowaniu etapów pieczenia, które automatycznie zostaną uruchomione przez urządzenie. Piekarniki pyrolityczne ASKO wyposażone są także we wspomnianą termosondę, która pozwala na prezyzyjne pieczenie mięs, ryb oraz całych potraw oraz katalizator usuwający nieprzyjemne zapachy.

Piekarnik 5w1

Piekarnik wielofunkcyjny ASKO zapewnia aż 5 różnych sposobów grzania – w pełni parowe, w pełni mikrofalowe, tradycyjne wykorzystanie piekarnika, kombinacja piekarnik-mikrofala i kombinacja piekarnik-para. Dzięki połączeniu kilku funkcji piekarnik konwekcyjno-parowy 5w1 od ASKO to najbardziej elastyczny piekarnik tego rodzaju do zabudowy dostępny na rynku. To idealne rozwiązanie dla tych, których ogranicza miejsce w kuchni – jedno urządzenie, wiele rozwiązań.

Piekarnik ASKO 5w1 oprócz wszystkich funkcji piekarnika konwekcyjno-parowego posiada również wentylator Microwave Stirrer, który równomiernie rozprowadza fale wykorzystywane w funkcji mikrofali. Tym samym nie jest konieczne stosowanie talerza obrotowego, dzięki czemu zyskujemy dodatkowe miejsce wewnątrz urządzenia.

Piekarnik mikrofalowy kombi

To kombinacja tradycyjnego piekarnika z wykorzystaniem mikrofali. Piekarnik mikrofalowy kombi od ASKO oferuje cztery różne sposoby pieczenia: gotowanie w mikrofalach, konwekcję wymuszoną przez wentylator, pieczenie w tradycyjnym piekarniku z wykorzystaniem mikrofal oraz grillowanie. Co więcej podczas jednego cyklu pieczenia można łatwo przełączać funkcje, np. zacząć od rozmrażania, przełączyć je na tradycyjną konwekcję i zakonczyć grillowaniem. W ten sposób piekarnik mikrofalowy kombi pozwala na tworzenie nieskończonej liczby kombinacji funkcji, aby gotowanie było łatwe, a jego efekt najwyższej jakości. Piekarniki mikrofalowe kombi podobnie jak piekarniki 5w1 wyposażone są w wentylator Microwave Strirrer, który zapewnia najwyższą jakość funkcji mikrofali.

Piekarniki ASKO zostały zaprojektowane tak, aby ich funkcjonalności ułatwiały codzienne obowiązki, a najwyższej jakości materiały zapewniały trwałość do nawet 20 lat. Szeroki wybór rodzajów piekarników ASKO pozwala wybrać model dopasowany do własnych potrzeb bądź zdecydować się na kilka urządzeń, które razem zapewnią kompleksowość oferowanych funkcji. Piekarniki oraz pozostałe urządzenia z linii wzroniczych Elements oraz Craft są przeznaczone do tworzenia kompatybilnego systemu urządzeń – zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Dzięki temu z łatwością zaaranżujesz system urządzeń, które będą tworzyły spójną całość.

