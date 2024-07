Pieniądze w ZUS czy w OFE? Ostatnie dni na podjęcie decyzji

Globalna awaria to nie cyberatak. "Naprawa może potrwać do kilku dni"

OFE czy ZUS. Decyzję możesz podjąć raz na 4 lata

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. okienka transferowe odbywają się co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Poprzednie miały miejsce w 2014 i właśnie w 2016 roku. Kolejne, planowane na 2020 rok, nie odbyło się z powodu pandemii.

Decyzję o zmianie mogą podjąć ubezpieczeni w wieku pow. 18 lat, którzy mają więcej niż 10 lat do emerytury. W tym celu należy wypełnić specjalne oświadczenie dostępne na stronie ZUS .

Uczestnicy OFE, których część składki cały czas jest odprowadzana do OFE, mogą zdecydować, by kolejne składki trafiały na subkonto w ZUS.

Uczestnicy, którzy weszli na rynek pracy po 2014 roku (czyli od kiedy OFE są dobrowolne) i których składki są odprowadzane tylko do ZUS (w okresie do 4 mies. od zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych nie wybrali OFE), mogą przystąpić OFE tylko w okienkach transferowych. Wystarczy, że złożą odpowiednie oświadczenie w ZUS i w ciągu 4 mies. zawrą umowę z wybranym OFE.

Jak wylicza portal analizy.pl, "składki przekazywane do OFE są inwestowane na rynku kapitałowym (głównie w akcje polskich spółek). Ich wartość zależy więc od koniunktury głównie na warszawskiej giełdzie. W 2023 roku ta była świetna, dzięki czemu OFE zarobiły średnio 36,5%. Ale już w 2022 roku, jednym z trudniejszych na rynkach kapitałowych – straciły średnio -14,8%. Średni wynik OFE za ostatnie 10 lat to solidne 68,5 proc." -czytamy na portalu.

Jednocześnie analizy.pl, wskazują, że z kolei środki w ZUS są jedynie zapisem księgowym i nie są nigdzie inwestowane. "Jedynie co roku są waloryzowane o wskaźnik równy średniej arytmetycznej wzrostu PKB za ostatnich pięć lat" - przypomina portal analizy.pl.

QUIZ PRL. Kultowe potrawy Polski Ludowej Pytanie 1 z 15 Jak nazywają się kluski wykonane z mąki i sera białego, podawane z bułką tartą? leniwe pampuchy kopytka Dalej