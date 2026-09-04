Wrzesień to dla wielu rodziców i opiekunów okres wzmożonych wydatków oraz biegania po urzędach. W natłoku spraw związanych z wyprawką i nowym planem lekcji łatwo zapomnieć o formalnościach, które decydują o ciągłości wsparcia finansowego. Jednym z najczęstszych pytań, jakie pojawiają się w tym czasie, jest to o zaświadczenie ze szkoły dla Funduszu Alimentacyjnego.

Czy dla każdego dziecka potrzebne jest zaświadczenie?

Wielu rodziców co roku popełnia ten sam błąd i niepotrzebnie fatyguje się do sekretariatu szkoły po dokumenty dla młodszych dzieci. Warto zapamiętać prostą zasadę: jeśli twoje dziecko nie skończyło jeszcze 18 lat, nie musisz dokumentować faktu, że się uczy. W przypadku osób niepełnoletnich świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje bezwarunkowo, niezależnie od tego, czy pociecha chodzi do szkoły, czy nie.

Sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, gdy dziecko wchodzi w dorosłość. Po ukończeniu 18. roku życia prawo do pieniędzy z funduszu zależy bezpośrednio od tego, czy młody człowiek kontynuuje edukację. W takim przypadku wsparcie może być wypłacane aż do 25. roku życia, ale pod warunkiem, że uczeń lub student regularnie dostarcza dowody na to, że faktycznie zasiada w szkolnej ławie lub pojawia się na wykładach. Bez takiego potwierdzenia wypłata środków zostanie wstrzymana.

Zaświadczenie czy oświadczenie? Jak uniknąć stania w kolejce do sekretariatu

Jeśli twoje dziecko jest już pełnoletnie, masz dwie drogi na potwierdzenie nauki. Pierwsza, najbardziej tradycyjna, to wizyta w sekretariacie szkoły lub dziekanacie uczelni i prośba o wydrukowanie oficjalnego zaświadczenia. Choć jest to dokument pewny, często wiąże się ze staniem w kolejkach, które we wrześniu bywają wyjątkowo długie. Na szczęście przepisy przewidują też znacznie prostsze rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej osób.

Zamiast urzędowego zaświadczenia możesz złożyć własnoręczne oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły. To duża wygoda, bo taki dokument przygotujesz samodzielnie w domu lub bezpośrednio w urzędzie przy okienku. Muszą się w nim znaleźć podstawowe dane dotyczące placówki oraz deklaracja o kontynuowaniu nauki. Daje to realną oszczędność czasu, zwłaszcza gdy szkoła znajduje się w innym mieście lub dostęp do sekretariatu jest utrudniony.

Pamiętaj jednak, że oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Urzędnicy z MOPS lub GOPS mają prawo zweryfikować taką informację, więc musi ona zawierać wyłącznie prawdziwe dane. W większości przypadków zwykły podpis na druku oświadczenia wystarczy, by urzędnik mógł przeprocesować twój wniosek, ale w specyficznych sytuacjach organ może poprosić o dołączenie dokumentu wystawionego przez szkołę.

Dlaczego wrzesień jest kluczowy dla Funduszu Alimentacyjnego?

Pośpiech we wrześniu nie wynika jedynie z chęci załatwienia spraw przed końcem miesiąca. Jest to podyktowane sztywnym kalendarzem urzędowym, ponieważ nowy okres świadczeniowy w Funduszu Alimentacyjnym rozpoczyna się zawsze 1 października. Oznacza to, że aby otrzymać przelew w terminie i zachować ciągłość finansową, wszystkie brakujące dokumenty najlepiej dostarczyć właśnie teraz.

Złożenie dokumentów potwierdzających naukę we wrześniu daje urzędnikom czas na wydanie decyzji i przygotowanie list wypłat. Jeśli zwlekasz z doniesieniem oświadczenia dla pełnoletniego ucznia, ryzykujesz, że w październiku pieniądze nie wpłyną na twoje konto w standardowym terminie. Choć po uzupełnieniu braków świadczenie zostanie wyrównane, dla wielu osób kilkutygodniowa przerwa w płatnościach może być sporym utrudnieniem w planowaniu budżetu.

Warto też pamiętać, że przy składaniu wniosków na nowy okres 2026/2027, potwierdzenie nauki dorosłego dziecka jest niezbędnym elementem kompletu dokumentów. Jeśli zatem twoje dziecko właśnie zaczyna studia lub kolejną klasę w szkole średniej i ma już dowód osobisty w kieszeni, wrzesień to ostatni moment na dopełnienie tych prostych, ale ważnych formalności bez zbędnego stresu.