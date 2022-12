Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Pieniądze z KPO coraz bliżej

Zapadła ważna decyzja w sprawie wypłaty pieniędzy europejskich dla Polski w ramach KPO. Wspólnota od dłuższego czasu wstrzymuje się z uwolnieniem środków, twierdząc, że nie spełniamy postawionych przez nią warunków. Głównie zarzuty dotyczą przepisów i działalności Sądu Najwyższego. Jednak wszystko wskazuje na to, że niebawem może pojawić się zielone światło dla wypłaty środków. - Kolegium komisarzy (KE) zaakceptowało kierunkowe zmiany w ustawach sądowych. Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym jeszcze w tym tygodniu w Sejmie. Wydaje, że to ostatnia prosta w sprawie kamieni milowych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, a także zmiany w ustawie o dyscyplinowaniu sędziów - napisał na Twitterze dziennikarz Marcin Fijołek. Czy do końca roku uda się uwolnić unijną pulę dla Polski?

News "Wydarzeń" Polsatu, @Int_Wydarzenia @PolsatNewsPL: kolegium komisarzy (KE) zaakceptowało kierunkowe zmiany w ustawach sądowych. Nowela ustawy o SN jeszcze w tym tygodniu w Sejmie. Wydaje, że to ostatnia prosta ws. kamieni milowych dot. KPO.— Marcin Fijołek (@marcinfijolek) December 13, 2022

