Kontekst: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wziął pod lupę umowy i regulaminy popularnych klubów fitness oraz siłowni, identyfikując powszechne problemy.

Kluczowe informacje: Wiele z tych dokumentów zawiera tzw. klauzule niedozwolone, które z mocy prawa są nieważne, nawet jeśli klient złożył pod nimi swój podpis.

Wezwanie do działania: Dowiedz się, w jakich konkretnych sytuacjach możesz domagać się zwrotu pieniędzy lub obniżenia opłaty za karnet.

UOKiK: Twój podpis na umowie to nie wszystko

Każdy, kto regularnie korzysta z siłowni czy klubów fitness, zna ten scenariusz. Recepcja, stos dokumentów i szybki podpis, by jak najprędzej zacząć trening. Mało kto zagłębia się w regulamin, ufając, że wszystko jest w porządku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów alarmuje, że takie zaufanie może być kosztowne. Wiele umów zawiera bowiem zapisy, które rażąco naruszają interesy konsumentów, a co za tym idzie – są po prostu nieważne. Nawet jeśli je podpisałeś.

Chodzi o tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne. Prawo definiuje je jako zapisy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszają interesy klienta. Jeśli siłownia umieściła taki punkt w swoim regulaminie, jest on nieważny od samego początku. W praktyce oznacza to, że ani klub nie może się na niego powoływać, ani Ty nie musisz go przestrzegać. To furtka do odzyskania pieniędzy za usługi, które nie zostały zrealizowane zgodnie z umową.

Sylwia Dekiert na siłowni

42

Odwołane zajęcia lub zepsuty sprzęt? To problem siłowni

Co to oznacza w praktyce? Wyobraź sobie, że karnet obejmuje zajęcia jogi, ale instruktor odwołuje je trzeci raz z rzędu. Albo płacisz za dostęp do strefy cardio, a od tygodnia większość bieżni jest zepsuta. Właśnie w takich sytuacjach chroni Cię prawo. Klub fitness ma obowiązek świadczyć usługę, za którą płacisz. Jeśli tego nie robi, umowa nie jest realizowana prawidłowo.

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, jeśli zajęcia się nie odbyły, trener się nie pojawił lub sprzęt był niesprawny, masz pełne prawo do reklamacji. Możesz żądać proporcjonalnego zwrotu pieniędzy za czas, w którym usługa była niedostępna, lub odpowiedniego obniżenia ceny karnetu. Jakiekolwiek zapisy w regulaminie w stylu „klub nie ponosi odpowiedzialności za odwołane zajęcia” lub „awarie sprzętu nie są podstawą do reklamacji” to klasyczne przykłady klauzul niedozwolonych. Nie mają one żadnej mocy prawnej.

Jak skutecznie walczyć o swoje prawa?

Kluczem do sukcesu jest świadomość i działanie. Jeśli klub fitness nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, nie należy odpuszczać. Pierwszym krokiem jest zawsze złożenie pisemnej reklamacji, w której dokładnie opiszesz problem i swoje żądania – na przykład zwrot 50 zł za odwołane zajęcia zumbay czy obniżenie o 25% opłaty za karnet z powodu awarii strefy saun. Powołaj się na swoje prawa konsumenckie i fakt, że umowa nie została wykonana w pełni.

Zanim podpiszesz kolejną umowę, poświęć chwilę na przeczytanie regulaminu. Zwróć szczególną uwagę na punkty dotyczące odpowiedzialności klubu, zasad odwoływania zajęć i ewentualnych zmian w harmonogramie. Jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje wątpliwości, nie bój się pytać lub nawet zgłosić sprawę do rzecznika konsumentów lub bezpośrednio do UOKiK. Twoja czujność może nie tylko ochronić Twój portfel, ale także przyczynić się do usunięcia nieuczciwych praktyk z rynku.

Nigdy tego nie rób na siłowni

11